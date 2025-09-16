الثلاثاء 2025-09-16 02:40 م
 

GTA 6: الجزء الجديد من السلسلة ألعاب يتجه لأكبر إطلاق في 2026

الوكيل الإخباري-   بعد سنوات من الترقب والتسريبات والانتظار، أعلنت شركة Rockstar Games رسميًا أن لعبة Grand Theft Auto 6 ستصدر في 26 مايو 2026، بعد تأجيل الموعد الأصلي الذي كان مقررًا في خريف 2025.

وقالت الشركة إن GTA 6 تمثل "أكبر إطلاق ترفيهي في التاريخ"، وأشارت في إعلان وظيفي سابق (تم حذفه لاحقًا) إلى أن المنصة التي ستُطلق عليها اللعبة يجب أن تكون قادرة على دعم هذا المستوى غير المسبوق من الضغوط والبيانات.

 

أرقام قياسية متوقعة:
يتوقع المحللون أن تتجاوز الطلبات المسبقة مليار دولار.
من المتوقع أن تحقق GTA 6 إيرادات تتخطى 3.2 مليار دولار خلال أول 12 شهرًا من الإطلاق.


المقطع الترويجي الثاني للعبة حصد أكثر من 131 مليون مشاهدة حتى الآن، وتقول Rockstar إنه حقق أكثر من 475 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط عبر مختلف المنصات، ليُعد "أكبر إطلاق فيديو في التاريخ"

 

