Galaxy Watch تتحول إلى محفظة إلكترونية - صورة

ويمكن للمستخدم تثبيت تطبيق Google Wallet من متجر Play Store على الساعة والهاتف المرتبط بها، ثم إضافة بطاقة دفع جديدة أو استخدام بطاقة محفوظة مسبقًا في حساب Google، بعد التحقق من دعم البنك المُصدر للبطاقة.
ولإتمام عملية الدفع، يكفي فتح تطبيق Google Wallet على الساعة وتقريبها من جهاز الدفع الإلكتروني، حيث تؤكد الساعة نجاح العملية عبر اهتزاز وإشعار على الشاشة.
كما يدعم التطبيق في اليابان بطاقات النقل Suica وPASMO على بعض ساعات سامسونغ المزودة بتقنية FeliCa.
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