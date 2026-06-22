Galaxy Watch تتحول إلى محفظة إلكترونية - صورة

الوكيل الإخباري- أصبح بإمكان مستخدمي ساعات سامسونغ الذكية إجراء المدفوعات عبر خدمة Google Wallet، بشرط أن تكون الخدمة متاحة في بلدهم وأن تعمل الساعة بنظام Wear OS 2.0 أو أحدث.

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وتدعم الميزة ساعات Galaxy Watch 4 والإصدارات الأحدث، بينما لا تدعمها ساعات Galaxy Watch العاملة بنظام Tizen.



ويمكن للمستخدم تثبيت تطبيق Google Wallet من متجر Play Store على الساعة والهاتف المرتبط بها، ثم إضافة بطاقة دفع جديدة أو استخدام بطاقة محفوظة مسبقًا في حساب Google، بعد التحقق من دعم البنك المُصدر للبطاقة.



ولإتمام عملية الدفع، يكفي فتح تطبيق Google Wallet على الساعة وتقريبها من جهاز الدفع الإلكتروني، حيث تؤكد الساعة نجاح العملية عبر اهتزاز وإشعار على الشاشة.



كما يدعم التطبيق في اليابان بطاقات النقل Suica وPASMO على بعض ساعات سامسونغ المزودة بتقنية FeliCa.