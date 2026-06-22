"Gemini Live" يستدعي المحادثات السابقة لتحسين الردود

وبموجب التحديث، أصبح المساعد الذكي قادرًا على الاستفادة من المعلومات الواردة في المحادثات السابقة وبعض البيانات المرتبطة بالتطبيقات المتصلة، مع بقاء التحكم بالخصوصية خاضعًا لإعدادات المستخدم.
كما وسّعت غوغل تكامل "Gemini Live" مع خدمات مثل يوتيوب وأدوات Google Workspace، ما يعزز قدرته على تقديم ردود أكثر دقة واستمرارية دون الحاجة إلى إعادة شرح التفضيلات في كل محادثة.
وتتيح ميزة الذاكرة للمساعد تذكّر بعض التفاصيل الشخصية، مثل الهوايات والعادات والمناسبات المهمة، لتوفير إجابات أكثر ملاءمة للسياق. وبدأ طرح الميزة باللغة الإنجليزية على أن تتوسع تدريجيًا إلى مزيد من المستخدمين والأسواق.
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