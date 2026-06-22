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"Gemini Live" يستدعي المحادثات السابقة لتحسين الردود

تغييفغ
تعبيرية
 
الإثنين، 22-06-2026 08:32 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت غوغل تحديثًا جديدًا لخدمة "Gemini Live" يتيح الوصول إلى سجل المحادثات السابقة وميزة الذاكرة، بهدف تقديم تجربة أكثر تخصيصًا وسلاسة للمستخدمين.

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وبموجب التحديث، أصبح المساعد الذكي قادرًا على الاستفادة من المعلومات الواردة في المحادثات السابقة وبعض البيانات المرتبطة بالتطبيقات المتصلة، مع بقاء التحكم بالخصوصية خاضعًا لإعدادات المستخدم.


كما وسّعت غوغل تكامل "Gemini Live" مع خدمات مثل يوتيوب وأدوات Google Workspace، ما يعزز قدرته على تقديم ردود أكثر دقة واستمرارية دون الحاجة إلى إعادة شرح التفضيلات في كل محادثة.


وتتيح ميزة الذاكرة للمساعد تذكّر بعض التفاصيل الشخصية، مثل الهوايات والعادات والمناسبات المهمة، لتوفير إجابات أكثر ملاءمة للسياق. وبدأ طرح الميزة باللغة الإنجليزية على أن تتوسع تدريجيًا إلى مزيد من المستخدمين والأسواق.

 

 

 
 


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