Google تطلق أداة جديدة لحل مشاكل البلوتوث في هواتف Pixel

Google تطلق أداة جديدة لحل مشاكل البلوتوث في هواتف Pixel
الإثنين، 30-03-2026 09:45 ص

الوكيل الإخباري-   بدأت شركة جوجل طرح أداة جديدة لمستخدمي هواتف Pixel، تهدف إلى معالجة واحدة من أكثر المشاكل شيوعاً وإزعاجاً، وهي ضعف أو انقطاع اتصال البلوتوث.

وتحمل الميزة اسم Bluetooth Diagnostics (تشخيص البلوتوث)، وتأتي ضمن تحديث لتطبيق إصلاح الأعطال على هواتف Pixel، حيث تتيح للمستخدمين اكتشاف أسباب مشاكل البلوتوث واختبار الاتصال مع الأجهزة المرتبطة، إلى جانب تقديم حلول فورية لتحسين الأداء.

ويمكن الوصول إلى الأداة بسهولة عبر إعدادات الهاتف، من خلال الانتقال إلى “الأجهزة المتصلة” ثم “البلوتوث”، أو عبر “صحة الجهاز والدعم” ومن ثم “تشخيص البلوتوث”.

وعند تشغيلها، تقوم الأداة بإجراء اختبار شامل لاتصال البلوتوث، وفحص توافق الهاتف مع الأجهزة المرتبطة مثل السماعات والساعات الذكية، إضافة إلى تحديد المشكلة بدقة واقتراح حلول مباشرة لمعالجتها.

ومن بين أبرز الحلول التي قد توصي بها الأداة: تقريب الجهاز من الهاتف، إعادة تشغيل الجهاز المتصل، حذف الاتصال وإعادة الاقتران، أو مسح سجل البلوتوث.

وتندرج هذه الميزة ضمن مجموعة أدوات تشخيص أوسع في هواتف Pixel، تشمل فحص البطارية، واختبار اللمس، ودرجة حرارة الجهاز، ومشاكل الشبكة، ما يعزز تجربة المستخدم دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.

وفي المقابل، توفر بعض الهواتف الأخرى مثل “جالاكسي” أدوات تشخيص، لكنها غالباً تركز على فحص العتاد فقط، في حين تحتوي أجهزة “آيفون” على وضع تشخيص مخفي أقل سهولة في الاستخدام وغير مخصص للبلوتوث بشكل مباشر.

وتُعد هذه الخطوة من جوجل محاولة لتحسين تجربة المستخدم، خاصة لأولئك الذين يواجهون مشاكل متكررة في البلوتوث، إذ بات بإمكانهم الآن تشخيص الأعطال وإصلاحها خلال دقائق ومن داخل الهاتف نفسه.

