Google Meet تحذرك عند وجود صدى بسبب جهازك

الوكيل الإخباري - تخبرك منصة Google Meet قريبًا عندما تعتقد أنك تحدث صدى في المكالمات، حيث تحاول عملاقة البحث جعل من السهل تحديد وإصلاح وقت حدوث صدى في مكالمات الفيديو عبر المنصة، حسبما أعلنت شركة جوجل.





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ومن الصعب في الوقت الحالي معرفة ما إذا كنت تخلق صدى مزعجًا للمشاركين في الاجتماع ما لم يقاطعوا الاجتماع لإخبارك. لذلك يجب أن تساعد التحذيرات الاستباقية الجديدة من جوجل في تقليل معاناة الجميع.





وتقول الشركة إن المنصة تتحكم في الصوت لإزالة الصدى. ولكن لا يمكن حساب جميع إعدادت مكبرات الصوت والميكروفون لسطح المكتب البعيد التي تؤدي إلى إعادة إرسال الصوت إلى المكالمة.



ويظهر تحذير الصدى الجديد كنقطة حمراء على واجهة المنصة بالإضافة إلى إشعار وتنبيه نصي.

ويوفر النقر فوق الإشعار خطوات لإصلاح الصدى، التي تشمل كتم صوت الميكروفون أو خفض مستوى صوت مكبر الصوت أو التبديل إلى سماعات الرأس

وتقول الشركة إن تحذيرات الصدى الجديدة يتم طرحها الآن لعملاء Google Workspace و G Suite Basic و Business.

ويستغرق الطرح ما يصل إلى 15 يومًا حتى يكتمل. وتكون التحذيرات قيد التشغيل افتراضيًا ولا تتطلب أي تدخل من المشرف لتمكينها.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية