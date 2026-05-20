Google Translate يكشف عن خصائص جديدة

الوكيل الإخباري- لم يعد تطبيق Google Translate يقتصر على ترجمة الكلمات والجمل البسيطة، بل أصبح أداة ذكية متكاملة تساعد المستخدمين على التواصل بين مختلف اللغات بسهولة، مع مزايا متطورة يعتمد عليها ملايين الأشخاص يومياً حول العالم.





ومن أبرز الميزات التي يوفرها التطبيق، الترجمة الفورية عبر الكاميرا، حيث يمكن للمستخدم توجيه الهاتف نحو أي لوحة أو نص مطبوع للحصول على ترجمة مباشرة خلال ثوانٍ، ما يجعل السفر والتنقل أسهل.



كما يتيح التطبيق إجراء محادثات فورية بين شخصين يتحدثان لغتين مختلفتين، عبر ترجمة الكلام بشكل لحظي دون الحاجة للكتابة.



ويمنح التطبيق أيضاً إمكانية تحميل اللغات مسبقاً واستخدام الترجمة دون اتصال بالإنترنت، وهي ميزة مهمة أثناء السفر أو في الأماكن ضعيفة الشبكة.



وفي مجال تعلم اللغات، يساعد التطبيق المستخدمين على تحسين النطق من خلال الاستماع إلى الكلمات والجمل باللهجة الأصلية، إضافة إلى وضع تدريبي تفاعلي لتطوير مهارات المحادثة في مواقف الحياة اليومية.



كما يدعم ترجمة النصوص الطويلة والمحتوى الصوتي بشكل سريع ودقيق، مع تحسينات مستمرة جعلته أقرب إلى “مترجم ذكي شامل” للاستخدام اليومي.





