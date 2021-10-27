IBM تطور تقنية للبرمجة بالاعتماد على اللغات الطبيعية

الوكيل الإخباري - يتم الاعتماد على البرمجة في إنجاز معظم المنتجات التي يعتمد عليها الملايين يوميًا، بدايةً من التطبيقات ووصولًا لأجهزة المنزل الذكي. ويبدو أننا على وشك أن نتمكن من البرمجة فقط بالاعتماد على لغاتنا الطبيعية دون كتابة أكواد.





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وذلك حيث إن شركة IBM قد أعلنت منذ عدة أشهر عن مشروع يحمل الاسم CodeNet. وهو الذي يأتي نفس نهج مشروع ImageNet والذي يتيح الوصول إلى قاعدة بيانات ضخمة من الصور والوصف المخصص لها بالاعتماد على التعلم العميق لأجهزة الحاسب.





ويأتي CodeNet كقاعدة بيانات أيضًا، لكن للتعليمات البرمجية – أي الأكواد – وذلك حيث إنه يضم أكثر من 14 مليون عينة من التعليمات البرمجية القابلة للاستخدام. والتي تسمح بحل أكثر من 4,000 مشكلة متعلقة بالبرمجة.



ويتم الاعتماد على هذا المشروع، حسبما أوضحت IBM، في عمليات مختلفة. كما أنه سيسمح بتحديد التعليمات البرمجية للأنظمة القديمة بشكل تلقائي وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وإلى جانب ذلك، يعتمد مشروع CodeNet على اللغات الطبيعية في عملية البرمجة. وقد كثرت جهود الشركات في السنوات الأخيرة في تطوير تقنيات معالجة اللغات الطبيعية Natural Language Processing (NLP) وعلى رأسها جوجل و OpenAI.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية