IBM تعلن عن شريحة كمومية جديدة واعدة

الوكيل الإخباري - قالت شركة IBM اليوم الاثنين إنها اتخذت خطوة كبيرة نحو الحوسبة الكمومية العملية، حيث أعلنت أنها صممت شريحة جديدة للحوسبة الكمومية تعتقد أنها تسمح للأنظمة الكمومية بالبدء بالتفوق على أجهزة الحواسيب العملاقة الكلاسيكية في بعض المهام خلال العامين المقبلين.





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وأوضحت IBM أن شريحة الحوسبة Eagle لديها 127 كيوبت، التي يمكن أن تمثل المعلومات في شكل كمومي.





وتعمل أجهزة الحواسيب العملاقة الكلاسيكية باستخدام البت الذي يجب أن يكون إما 1 أو 0. ولكن يمكن أن تكون الكيوبتات 1 و 0 في نفس الوقت.



وتقول الشركة إنك بحاجة إلى وحدات بت تقليدية أكثر من عدد الذرات الموجودة في كل إنسان على هذا الكوكب لمحاكاة Eagle.

وتسند شركة IBM الاختراق إلى تصميم جديد يضع مكونات التحكم في المعالج على مستويات مادية متعددة. بينما توجد الكيوبتات عبر طبقة واحدة. وتقول الشركة إن هذا التصميم يسمح بزيادة كبيرة في قوة الحوسبة.



ويمكن أن تجعل هذه الحقيقة ذات يوم أجهزة الحاسب الكمومية أسرع بكثير من نظيراتها التقليدية. ولكن من الصعب جدًا بناء الكيوبتات وتتطلب أماكن مبردة ضخمة لتعمل بشكل صحيح.



بينما تحتوي أحدث شريحة M1 Max من شركة آبل على 57 مليار ترانزستور – وهو وكيل تقريبي للبتات – تقول شركة IBM إن شريحة Eagle الجديدة هي الأولى التي تحتوي على أكثر من 100 كيوبت.

ولكن IBM قالت إن التقنيات الجديدة التي تعلمتها في بناء الرقاقة، التي يتم تصنيعها في منشآتها في ولاية نيويورك، تنتج المزيد من الكيوبتات عند دمجها مع التطورات الأخرى في أنظمة التبريد والتحكم في الحاسب الكمومي.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية