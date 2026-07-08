الأربعاء 2026-07-08 03:01 م

Lenovo تدخل سباق الأجهزة اللوحية فائقة الأداء

ص
تعبيرية
 
الأربعاء، 08-07-2026 12:12 م
الوكيل الإخباري-   كشفت شركة Lenovo عن حاسبها اللوحي الجديد Legion Y900 13، الذي يجمع بين مواصفات الحواسيب وأجهزة الألعاب، مع شاشة كبيرة وأداء قوي.اضافة اعلان


ويأتي الجهاز بشاشة IPS LCD قياس 13 بوصة بدقة عالية وتردد 144 هرتز، مع دعم تقنية Dolby Vision، كما يضم لوحة مفاتيح خارجية وقلمًا ذكيًا للكتابة والرسم.

ويعمل الحاسب بنظام أندرويد 16، ومعالج Snapdragon 8 Elite ومعالج رسوميات Adreno 830، مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 غيغابايت وسعة تخزين تصل إلى 512 غيغابايت قابلة للتوسعة.

كما زُوّد بكاميرات أمامية وخلفية، و6 مكبرات صوت بتقنية Dolby Atmos، وبطارية كبيرة بسعة 12700 ميلي أمبير مع شحن سريع بقدرة 68 واط.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس اللبناني جوزاف عون

عربي ودولي عون: لا يمكنني مشاهدة وطني وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر

بنك الإسكان يصدر أول إسناد قرض أزرق في الأردن بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أخبار الشركات بنك الإسكان يصدر أول إسناد قرض أزرق في الأردن بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

البنك العربي يجدد رعايته لبرنامج "اليوم الدولي للعب" في متحف الأطفال

أخبار الشركات البنك العربي يجدد رعايته لبرنامج "اليوم الدولي للعب" في متحف الأطفال

ف نحنا ك طلاب والله ضايعين والمشكله تحكي أنه في دوره بشهر ٧ تمام معك حق بس ولا واحد فينا كان قادر يدرس لانه تفاجئنا بالمقابله الي بعثتلك ياها فوق ف من اول ما نزلت المقابله لهسا شهر عندك ٢١ ماده هدول ب

عربي ودولي 6 آلاف بحّار لا يزالون عالقين بسبب مضيق هرمز

زين تواصل شراكتها مع جمعية "همّتنا صحة" لدعم استدامة مركز صحي الأميرة بسمة وتكرّم الفائزين بجائزة الموظف المثالي

أخبار الشركات زين تواصل شراكتها مع جمعية "همّتنا صحة" لدعم استدامة مركز صحي الأميرة بسمة وتكرّم الفائزين بجائزة الموظف المثالي

مجلس النواب في العبدلي

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يقرر عقد الجلسة الأولى في الدورة الاستثنائية الأحد

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

عربي ودولي أردوغان: يجب أن نتضامن في مواجهة جميع أشكال الإرهاب

ف نحنا ك طلاب والله ضايعين والمشكله تحكي أنه في دوره بشهر ٧ تمام معك حق بس ولا واحد فينا كان قادر يدرس لانه تفاجئنا بالمقابله الي بعثتلك ياها فوق ف من اول ما نزلت المقابله لهسا شهر عندك ٢١ ماده هدول ب

عربي ودولي ناقلة غاز قطرية متضررة تنتظر عمليات الإنقاذ بعد تعرضها لهجوم قرب مضيق هرمز



 
 






الأكثر مشاهدة

 