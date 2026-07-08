Lenovo تدخل سباق الأجهزة اللوحية فائقة الأداء

12:12 م

الوكيل الإخباري- كشفت شركة Lenovo عن حاسبها اللوحي الجديد Legion Y900 13، الذي يجمع بين مواصفات الحواسيب وأجهزة الألعاب، مع شاشة كبيرة وأداء قوي. اضافة اعلان





ويأتي الجهاز بشاشة IPS LCD قياس 13 بوصة بدقة عالية وتردد 144 هرتز، مع دعم تقنية Dolby Vision، كما يضم لوحة مفاتيح خارجية وقلمًا ذكيًا للكتابة والرسم.



ويعمل الحاسب بنظام أندرويد 16، ومعالج Snapdragon 8 Elite ومعالج رسوميات Adreno 830، مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 غيغابايت وسعة تخزين تصل إلى 512 غيغابايت قابلة للتوسعة.



كما زُوّد بكاميرات أمامية وخلفية، و6 مكبرات صوت بتقنية Dolby Atmos، وبطارية كبيرة بسعة 12700 ميلي أمبير مع شحن سريع بقدرة 68 واط.









