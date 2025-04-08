OpenAI تدرس إضافة علامة مائية على صور ChatGPT

كما تسعى OpenAI لتوسيع الوصول إلى أدوات جديدة مثل "الأفكار المنظمة" و"ملخص الاستدلال" و"أداة البحث عبر سلاسل التفكير"، وتستعد لإطلاق نموذجين جديدين من GPT في الأسابيع المقبلة، مع التوقعات بإطلاق GPT-5 في الأشهر القادمة.
وقد شهد نموذج ChatGPT 4o لتوليد الصور تفاعلًا كبيرًا في الهند، حيث بلغ عدد الصور المولدة أكثر من 700 مليون صورة، بينما جرب هذه الميزة حوالي 130 مليون مستخدم.
من المتوقع أن تكشف OpenAI عن مزيد من التفاصيل حول العلامة المائية في إعلان رسمي قريب، مما قد يؤدي إلى تغييرات أو تعديلات في خطة الاشتراك.
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