الإثنين 2026-01-19 03:35 م

OpenAI تطلق تجربة إعلانية جديدة في ChatGPT

تعا
تعبيرية
 
الإثنين، 19-01-2026 02:33 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق تجربة إعلانية جديدة داخل خدمة ChatGPT، تستهدف مستخدمي الولايات المتحدة فقط، بهدف ربط المحادثات بمنتجات أو خدمات برعاية ذات صلة.

وأكدت الشركة أن الإعلانات ستظهر أعلى أو أسفل الردود، ولن تُدرج داخل إجابات النموذج نفسه، مع فرض قيود تمنع عرضها للقاصرين تحت 18 عامًا أو بجوار مواضيع حساسة مثل الصحة، الصحة العقلية والسياسة.


كما أوضحت OpenAI أن المستخدمين سيتمكنون من معرفة سبب عرض كل إعلان لهم، في خطوة تهدف إلى موازنة تجربة الاستخدام مع تحقيق أهداف الدخل الإعلاني.

 


لبنان 24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

