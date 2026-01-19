OpenAI تطلق تجربة إعلانية جديدة في ChatGPT

وأكدت الشركة أن الإعلانات ستظهر أعلى أو أسفل الردود، ولن تُدرج داخل إجابات النموذج نفسه، مع فرض قيود تمنع عرضها للقاصرين تحت 18 عامًا أو بجوار مواضيع حساسة مثل الصحة، الصحة العقلية والسياسة.
كما أوضحت OpenAI أن المستخدمين سيتمكنون من معرفة سبب عرض كل إعلان لهم، في خطوة تهدف إلى موازنة تجربة الاستخدام مع تحقيق أهداف الدخل الإعلاني.
