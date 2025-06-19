OpenAI تُطلق خدمة جديدة لتوليد الصور عبر واتساب

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق خدمة مبتكرة تتيح للمستخدمين توليد صور باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق واتساب، وذلك من خلال الرقم "1-800-ChatGPT".

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ووفقاً لإعلان رسمي على منصة "إكس"، باتت الخدمة متاحة للجميع، حيث يمكن لأي مستخدم إرسال وصف نصي إلى الرقم عبر واتساب، ليقوم نموذج ChatGPT المتكامل مع تقنية DALL·E بإنشاء صورة وإعادتها في نفس المحادثة خلال ثوانٍ.



وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود OpenAI لتوسيع نطاق استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، عبر وسائل بسيطة وسهلة الوصول، لا تتطلب خبرة تقنية أو استخدام تطبيقات متخصصة. كما تشير الشركة من خلال الرقم "1-800" إلى نمط كلاسيكي من التواصل، في محاولة لاستقطاب شرائح عمرية مختلفة قد تكون أكثر ألفة مع هذه الطريقة.



ويُنظر إلى هذه المبادرة كتحوّل في طريقة التفاعل مع الذكاء الاصطناعي، حيث يصبح متاحاً من خلال أدوات يومية مثل تطبيقات المراسلة، ما يُمهّد الطريق لموجة جديدة من الخدمات التفاعلية الذكية عبر الرسائل.