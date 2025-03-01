OpenAI تعلن عن أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة OpenAI عن نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي الذي سيوفر للمستخدمين قدرات مميزة في معالجة البيانات



وأشارت OpenAI إلى أن النموذج GPT-4.5 يعتبر "أكبر نماذجها للذكاء الاصطناعي وأكثرها معرفة"، لكنه لايعتمد على أسلوب "التفكير المتسلسل" كما في نماذج o1 o3 mini.



وتبعا للمطورين فإن النموذج الجديد يتميز بقدرات أكبر للكتابة ومعالجة النصوص مقارنة بنماذج GPT-4 السابقة، كما تحسنت فيه العمليات الحسابية لأكثر من 10 أضعاف مقارنة بالنماذج التي سبقته أيضا.



كما أوضحت OpenAI أن النموذج الجديد سجل أداء متفوقا في اختبار SimpleQA الذي طورته خصيصا لاختبار قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي في الإجابة على الأسئلة المعرفية الدقيقة.



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