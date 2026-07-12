OpenAI تنهي عمل متصفح ChatGPT Atlas وتطلق بديلاً جديداً

وأكدت الشركة أن المتصفح سيتوقف رسمياً في 9 أغسطس، مع إرسال إرشادات للمستخدمين للانتقال إلى الخدمة الجديدة.
ويجمع تطبيق "ChatGPT Work" أدوات الذكاء الاصطناعي، بما فيها مساعد البرمجة "Codex" وميزات التصفح، ما يلغي الحاجة إلى متصفح مستقل، وذلك في إطار توجه OpenAI لتوحيد منصاتها والتركيز على منتجاتها الأساسية.
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