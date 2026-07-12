OpenAI تنهي عمل متصفح ChatGPT Atlas وتطلق بديلاً جديداً

09:36 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "OpenAI" إيقاف متصفح "ChatGPT Atlas" الذي كان يتيح تنفيذ المهام عبر الإنترنت نيابةً عن المستخدمين، بعد أقل من عام على إطلاقه، ضمن خطة لدمج خدمات الشركة في تطبيق موحد يحمل اسم "ChatGPT Work". اضافة اعلان





وأكدت الشركة أن المتصفح سيتوقف رسمياً في 9 أغسطس، مع إرسال إرشادات للمستخدمين للانتقال إلى الخدمة الجديدة.



ويجمع تطبيق "ChatGPT Work" أدوات الذكاء الاصطناعي، بما فيها مساعد البرمجة "Codex" وميزات التصفح، ما يلغي الحاجة إلى متصفح مستقل، وذلك في إطار توجه OpenAI لتوحيد منصاتها والتركيز على منتجاتها الأساسية.









