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السبت، 14-05-2022 02:30 م

PUBG تجلب الأموال بعد أن أصبحت مجانية للعب

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الوكيل الإخباري - تجني PUBG: Battlegrounds، إصدار الحاسب ومنصة الألعاب من سلسلة Battle Royale، الكثير من الأموال بعد تحولها إلى اللعب المجاني في شهر يناير، كما كشف تقرير أرباح المطور كرافتون Krafton الأخير.

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ووفقًا للتقرير، ارتفعت المبيعات عبر أجهزة الحاسب بنسبة 61% سنويًا لتصل إلى 82.3 مليون دولار. بينما كانت القفزة في المبيعات عبر منصة الألعاب أكبر، حيث زادت بنسبة 124% عن الربع السابق و 274% سنويًا. وذلك بالرغم من أن كرافتون لم تضع رقمًا بالدولار وراء هذه الزيادات.


وشهدت اللعبة أيضًا زيادة تقارب ثلاثة أضعاف في متوسط المستخدمين النشطين شهريًا من الربع الرابع من عام 2021.


وكانت PUBG: Battlegrounds في الأصل لعبة مدفوعة عندما تم إطلاقها عبر منصة Steam في مرحلة الوصول المبكر في عام 2017.


ولكن النجاح المالي الهائل لألعاب Battle Royale المجانية مثل فورتنايت و Call of Duty: Warzone و Apex Legends أثبت أن النموذج المجاني يمكن أن يكون مربحًا للغاية.


ولإعطائك فكرة عن مدى ربحيتها، قالت شركة EA هذا الأسبوع إن Apex Legends، وهي لعبة تم إصدارها منذ أكثر من ثلاث سنوات بقليل، قد تجاوزت ملياري دولار في صافي الأرباح.


بينما جمعت شركة Epic Games نحو 144 مليون دولار لإغاثة أوكرانيا خلال أسبوعين فقط من عائدات لعبة فورتنايت. وجمعت اللعبة 36 مليون دولار في أول يوم لها وحده.


ونتيجة لذلك فمن المحتمل أن تكون تلك الأرقام قد حثت كرافتون على نقل PUBG: Battlegrounds إلى نمط اللعب المجاني.

 

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