الأحد 31-10-2021
الوكيل الاخباري

الصحة : ارتفاع نسب تطعيم الأطفال بالمطاعيم الروتينية إلى 95%

لجنة التعليم النيابية تبحث قضية تجسير طلبة وانتسابهم لنقابة الصيادلة

جورج قرداحي: استقالتي من الحكومة اللبنانية غير واردة

الغذاء والدواء تطلق حملة افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك

مستشفى معان الحكومي لـ الوكيل : ارتفاع إصابات مشاجرة معان إلى 13 إصابة

وزارة البيئة: اللجنة الفنية لتعديل حدود محمية ضانا لم تصدر إي توصيات واضحة

وزير الزراعة: فساد كبير في الأعلاف بسبب الحيازات الوهمية

وفاة احد المصابين في مشاجرة اربد متاثرا بجراحه

الأردنيون يترقبون التسعيرة الجديدة للمحروقات مساء اليوم

لجنة الأوبئة لـ الوكيل: نسبة اشغال المستشفيات ضمن المعدلات الطبيعية

الأحد، 31-10-2021 12:56 م

Project Morpheus من أدوبي تستخدم الذكاء الاصطناعي

شركة-أدوبي-800x549


الوكيل الإخباري - كشفت شركة أدوبي عن أداة نموذجية تسمى مشروع مورفيوس Project Morpheus التي توضح إمكانات ومشاكل دمج تقنيات التزييف العميق في منتجاتها.

اضافة اعلان

وتعد Project Morpheus في الأساس نسخة فيديو من عوامل التصفية العصبونية الخاصة بالشركة، التي تم تقديمها في فوتوشوب في العام الماضي.


وتستخدم هذه المرشحات التعلم الآلي لضبط مظهر الشخص وتعديل الأشياء مثل العمر ولون الشعر وتعبيرات الوجه لتغيير مظهر المفاجأة إلى مظهر غضب، على سبيل المثال.

 

وتجلب Project Morpheus كل هذه التعديلات نفسها لمحتوى الفيديو مع إضافة بعض المرشحات الجديدة، مثل القدرة على تغيير شعر الوجه والنظارات.


ويشار إلى أن النتائج ليست خالية من العيوب. كما أنها محدودة للغاية من حيث النطاق فيما يتعلق بالعالم الأوسع للتزييف العميق.


ويمكنك إجراء تعديلات صغيرة ومحددة مسبقًا على مظهر الأشخاص الذين يواجهون الكاميرا. ولكن لا يمكنك القيام بأشياء مثل تبديل الوجه، على سبيل المثال.


وتتحسن الجودة سريعًا. وبينما تعد الميزة مجرد نموذج أولي في الوقت الحالي دون ضمان أنها تظهر في برامج أدوبي، فمن الواضح أن هذا شيء تدرسه الشركة بجدية.

 

وبناءً على عوامل التصفية العصبونية، فإن Project Morpheus قادرة على أتمتة عمليات تحرير الفيديو إطارًا بإطار بطريقة تنتج نتائج متسقة.


وفي العرض التوضيحي الذي عرضته الشركة، قام أحد موظفيها بتعديل مقطع فيديو لنفسه بمجرد لحظات، مع تحمل Sensei AI معظم العمل.


ويمكن إساءة استخدام الأداة، وهو أمر قالت الشركة إنها تضعه في الاعتبار.

 

وأوضحت: تعد أداة Project Morpheus بمثابة طريقة نقوم من خلالها بمعاينة التقنيات الاستكشافية والتطلعية من مختبرات الأبحاث وفرق الهندسة لدينا.

 


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
617a30ef4236044dc04901e4

جوجل تتيح الآن للمستخدمين طلب إزالة صور القاصرين من البحث

تيليغرام يبدأ في عرض الإعلانات في التطبيق .. هذه هي الطريقة التي تعمل بها

تيليغرام يبدأ في عرض الإعلانات في التطبيق

استرجاع-حساب-تويتر-موقوف

تويتر تحاول تفادي الاختراق الذي حصل سابقًا

847BFE94-69A1-454E-8380-30E1C7ADC778.

وصول رقاقات إنتل Alder Lake من الجيل الثاني عشر

جوجل-تطلق-أندرويد-12L-ميزات-وتغييرات-جديدة

جوجل تحسن أندرويد للشاشات الكبيرة عبر Android 12L

67b8201b-cisco-brand-logo-white-gradient-background-770x533-1-2

سيسكو تدخل مجال اجتماعات الواقع المعزز

أخبار متعلقة
140-060019-artificial-intelligence-american-soldiers-combat_700x400

مايكروسوفت والذكاء الاصطناعي العسكري

shutterstock_1058815598

جوجل تستخدم الذكاء الاصطناعي ضمن نتائج البحث