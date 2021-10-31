Project Morpheus من أدوبي تستخدم الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري - كشفت شركة أدوبي عن أداة نموذجية تسمى مشروع مورفيوس Project Morpheus التي توضح إمكانات ومشاكل دمج تقنيات التزييف العميق في منتجاتها.





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وتعد Project Morpheus في الأساس نسخة فيديو من عوامل التصفية العصبونية الخاصة بالشركة، التي تم تقديمها في فوتوشوب في العام الماضي.



وتستخدم هذه المرشحات التعلم الآلي لضبط مظهر الشخص وتعديل الأشياء مثل العمر ولون الشعر وتعبيرات الوجه لتغيير مظهر المفاجأة إلى مظهر غضب، على سبيل المثال.



وتجلب Project Morpheus كل هذه التعديلات نفسها لمحتوى الفيديو مع إضافة بعض المرشحات الجديدة، مثل القدرة على تغيير شعر الوجه والنظارات.



ويشار إلى أن النتائج ليست خالية من العيوب. كما أنها محدودة للغاية من حيث النطاق فيما يتعلق بالعالم الأوسع للتزييف العميق.



ويمكنك إجراء تعديلات صغيرة ومحددة مسبقًا على مظهر الأشخاص الذين يواجهون الكاميرا. ولكن لا يمكنك القيام بأشياء مثل تبديل الوجه، على سبيل المثال.



وتتحسن الجودة سريعًا. وبينما تعد الميزة مجرد نموذج أولي في الوقت الحالي دون ضمان أنها تظهر في برامج أدوبي، فمن الواضح أن هذا شيء تدرسه الشركة بجدية.

وبناءً على عوامل التصفية العصبونية، فإن Project Morpheus قادرة على أتمتة عمليات تحرير الفيديو إطارًا بإطار بطريقة تنتج نتائج متسقة.



وفي العرض التوضيحي الذي عرضته الشركة، قام أحد موظفيها بتعديل مقطع فيديو لنفسه بمجرد لحظات، مع تحمل Sensei AI معظم العمل.



ويمكن إساءة استخدام الأداة، وهو أمر قالت الشركة إنها تضعه في الاعتبار.

وأوضحت: تعد أداة Project Morpheus بمثابة طريقة نقوم من خلالها بمعاينة التقنيات الاستكشافية والتطلعية من مختبرات الأبحاث وفرق الهندسة لدينا.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية