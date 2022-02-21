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الإثنين، 21-02-2022 03:56 م

Skype يحصل على ميزة مهمة قد تنقذ أرواح الكثيرين

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الوكيل الاخباري-أعلن القائمون على تطبيق Skype أن التطبيق سيحصل على ميزة مهمة يمكن الاعتماد عليها في الحالات الطارئة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مستخدمي تطبيق Skype في الولايات المتحدة سيكون بإمكانهم استعمال التطبيق لإجراء مكالمات الطوارئ والاتصال بالرقم 911 من حواسبهم مباشرة، وستكون الميزة الجديدة قادرة على تحديد موقع صاحب الاتصال وإرسال خدمات الإنقاذ له.

وأشار القائمون على Skype إلى أن الميزة الجديدة تعمل أيضا في أستراليا وبريطانيا والدنمارك وفنلندا، ويمكن الاعتماد عليها في حال توقف الشبكات الخلوية أو شبكات الهاتف الأرضية عن العمل لكن الحاسب متصل بشبكة إنترنت.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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