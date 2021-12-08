Spaces من تويتر تصبح أشبه بالبودكاست

الوكيل الإخباري - تتيح منصة تويتر الآن لجميع المستخدمين عبر iOS وأندرويد والويب الاستماع إلى تسجيلات الغرف الصوتية، التي يمكن أن تكون مفيدة للمستمعين الذين تأخروا عن حضور البث المباشر.

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ويأتي ذلك بعد أن طرح كلوب هاوس لميزة التسجيلات لغرف الدردشة الصوتية في شهر سبتمبر.

وتمنح تويتر أيضًا بعض المضيفين القدرة على تسجيل الغرف الصوتية عبر iOS وأندرويد. وكان بإمكان مستخدمي iOS فقط الاستماع إلى الغرف الصوتية وتسجيلها في السابق.

ويمكن للمضيفين بدء تسجيل الغرفة الصوتية عن طريق التبديل إلى خيار Record Space. وعند تمكين التسجيل، تظهر أيقونة REC للمضيف والمشاركين، ويرى المستمعون الأيقونة أيضًا، وذلك بالرغم من عدم عرضهم في التسجيل.



وبعد انتهاء الغرفة الصوتية، يمكن للمضيفين معرفة عدد الأشخاص الموجودين في الغرفة الصوتية والتغريد برابط للتسجيل.



كما يمكن للمضيفين اختيار الوقت الذي يبدأ فيه التشغيل أيضًا، مما يسمح للمضيفين بتعديل أي صمت في بداية التسجيل.



وفي مركز مساعدة تويتر، تلاحظ المنصة أن التسجيلات تكون متاحة للجمهور عند انتهاء الغرفة الصوتية القابلة للتسجيل.

ويشار إلى أن الطريقة الوحيدة لجعل التسجيل خاصًا هي حذفه. مع الأخذ بعين الاعتبار أن المنصة تحتفظ بالتسجيلات لمدة بين 30 و 120 يومًا للتحقق من انتهاكات القواعد.



وتعمل تويتر باستمرار على توسيع غرف الدردشة الصوتية منذ إطلاق الميزة في عام 2020.



وفي شهر سبتمبر، بدأت الشركة بالسماح للمضيفين بإضافة ما يصل إلى ثلاث مواضيع إلى الغرفة الصوتية، مثل الموسيقى والألعاب والترفيه، مما يمنح المستمعين القدرة على العثور على الغرف الصوتية التي تتماشى مع اهتماماتهم.



وبدأت أيضًا بإطلاق Ticketed Spaces عبر نظام iOS للمضيفين من أجل فرض رسوم على المستمعين للدخول. كما بدأت لاحقًا بتقديم برنامج مسرع Spaces الذي يوفر لصناع المحتوى موارد للترويج للغرف الصوتية الخاصة بهم

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية