T-Mobile تؤكد حدوث اختراق

الوكيل الإخباري - أكدت شركة T-Mobile حدوث اختراق ووصول غير مصرح به إلى أنظمتها، وذلك بعد أيام من إدراج جزء من بيانات العميل للبيع في منتدى معروف عن الجرائم الإلكترونية.

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وأكدت شركة الاتصالات الخلوية الأمريكية العملاقة، التي أكملت العام الماضي اندماجًا بقيمة 26 مليار دولار مع Sprint، حدوث تطفل. ولكن لم تحدد بعد أن هناك أي بيانات شخصية للعملاء مسروقة.



وقالت الشركة إن تحقيقها يستغرق بعض الوقت، ولم يتم تحديد جدول زمني.

وأضافت: نحن على ثقة من أن نقطة الدخول المستخدمة للوصول قد تم إغلاقها. نواصل مراجعتنا الفنية العميقة للوضع عبر أنظمتنا لتحديد طبيعة أي بيانات تم الوصول إليها بشكل غير قانوني.

وذكرت التقارير الصادرة في وقت سابق أن T-Mobile كانت تحقق في اقتحام محتمل بعد أن ادعى بائع أنه يمتلك ملايين السجلات.

وأوضح البائع أن لديه 100 مليون سجل لعملاء T-Mobile، التي تضمنت أسماء حسابات العملاء وأرقام الهواتف وأرقام IMEI للهواتف الموجودة في الحساب ورقم الضمان الاجتماعي ومعلومات رخصة القيادة – التفاصيل التي تجمعها الشركة غالبًا للتحقق من هويات عملائها.





وطلب منشور المنتدى الحصول على 6 بيتكوين، أو نحو 275000 دولار، لمجموعة فرعية من 30 مليون من بيانات العملاء.

ويزعم أنه تم الحصول على البيانات من خادم قاعدة بيانات تديره T-Mobile وكان متصلاً بالإنترنت، وفقًا للقطة شاشة لاتصال SSH بخادم إنتاج يقوم بتشغيل قاعدة بيانات أوراكل.



ويدعي البائع أنه اخترق خوادم الإنتاج والتشغيل والتطوير في T-Mobile قبل أسبوعين، بما في ذلك خادم قاعدة بيانات أوراكل الذي يحتوي على بيانات العملاء.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية





