Valve تختبر الألعاب المتوافقة مع Steam Deck

الوكيل الإخباري - مع اقتراب إطلاق Steam Deck في شهر ديسمبر 2021، خصصت شركة Valve بعض الوقت للتأكد من أن اللاعبين يعرفون الألعاب التي تعمل عبر أجهزتها المحمولة.

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وبالرغم من أن موقعها لا يزال يعد بمكتبة Steam الخاصة بك في أي مكان، ولكن كان هناك القليل من الشك حول ما إذا كانت الألعاب المصممة لأجهزة الحاسب الشخصية تعمل بشكل جيد عبر جهاز محمول يعمل بنظام لينكس.





وفتحت الشركة مؤخرًا حساب للجهاز عبر منصة تويتر لتسليط الضوء على عروض ألعاب الحاسب التي تعمل عبر Steam Deck. كما كشفت عن برنامج توافق Steam Deck.



وتظهر ملصقات توافق Steam Deck عبر أي لعبة يتم نشرها عبر Steam، وتقسيمها إلى أربع فئات. إذ إن أعلى مستوى، تم التحقق منه، له شعار أخضر مع علامة اختيار. ويشير إلى الألعاب التي تعمل بشكل مثالي عبر Steam Deck.



ويحصل المستوى الأقل على علامة تعجب صفراء للتشغيل، مما يعني أنك قد تحتاج إلى تعديل الإعدادات يدويًا لجعلها تعمل.



بينما تخصص العلامتان الأخريان للألعاب غير المدعومة عبر Steam Deck أو غير المعروفة لأنها لم يتم اختبارها بعد.



وتعمل الألعاب التي تم التحقق منها باستخدام لوحة المفاتيح عبر الشاشة، وتدعم الدقة الأصلية لجهاز Steam Deck. كما تدعم نظام التشغيل بشكل كامل.

ويمكنك التنقل في قوائمها باستخدام ذراع التحكم. وتعرض الصفحة الأولى من المتجر المدمج الألعاب التي تم التحقق منها فقط. ولكن لا يزال بإمكانك تصفح المتجر بأكمله أو البحث فيه.



وقدمت Valve أيضًا معلومات للمطورين للتحقق من أن ألعابهم تدعم الحاسب المحمول والخطوات حتى يتمكن أي شخص من إرسال الألعاب للمراجعة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية