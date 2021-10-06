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الأربعاء، 06-10-2021 02:03 م

Yubico لديها مفتاح أمان يغنيك عن كلمة المرور

مفتاح الامان FIDO U2F Security key


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة Yubico عن خط جديد من مفاتيح الأمان YubiKey Bio التي تتيح لك فتح الحسابات ببصمة الإصبع وتبلغ تكلفة إصدار USB-A مبلغ 80 دولار. بينما تبلغ تكلفة إصدار USB-C مبلغ 85 دولار.

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وكان تسجيل الدخول باستخدام مفاتيح YubiKeys القديمة يتطلب إدخال رمز PIN ومن ثم النقر فوق المفتاح. ولكن يمكن للإصدار الجديد المصادقة بنقرة واحدة فقط. وذلك بالرغم من أن خيار إدخال رمز PIN لا يزال متاحًا إذا كنت ترتدي قفازات أو كانت أصابعك مبتلة.

 

وتعمل سلسلة YubiKey Bio كمفتاح أمان عادي. لذلك يمكنها مساعدتك إما في تسجيل الدخول إلى الخدمات دون الحاجة إلى التعامل مع كلمات المرور أو العمل كعامل ثانٍ بالإضافة إلى شيء مثل كلمة المرور أو رمز المصادقة من هاتفك.

ومن الناحية الفنية، فإن هذه المفاتيح تدعم FIDO Universal Second Factor و FIDO2/WebAuthn. لذلك فإن أي شيء يدعم هذه المعايير يجب أن يعمل مع المفتاح. ومع ذلك، تقول Yubico إن مفاتيحها الحيوية لا تدعم حاليًا معايير OTP أو البطاقة الذكية.

تجدر الإشارة إلى أن المفاتيح الحيوية أيضًا لا تدعم تقنية NFC. لذلك قد يرغب مستخدم آيفون في التفكير في خيارات أخرى لتجنب حمل دونجل USB إلى Lightning.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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