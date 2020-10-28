ZOOM تطرح تشفيرا يدعم اجتماعات حتى 200 شخص

الوكيل الاخباري - قالت منصة زووم إنها أتاحت التشفير من طرف إلى طرف "إي تو إي إي" لجميع اجتماعات الفيديو عبر الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب.

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وأعلنت الشركة عن خططها لإطلاق قدرات "إي تو إي إي" والتي تدعم اجتماعات في"زووم" بحد أقصى 200 مشارك.

وكانت انتقادات وجهت لـ "زووم" بأنها استخدمت تشفيرًا دون المستوى خلال إصداراتها الأولى.



فقد كانت المرحلة الأولى من نشر "زووم" تفتقر إلى دعم "إي تو إي إي" ضمن المتصفح، ويحتاج المشاركون في الاجتماع إلى الانضمام من تطبيق "زووم" لسطح المكتب أو تطبيق الهاتف المحمول أو "زووم رووم" للاجتماعات التي تدعم "إي تو إي إي"



وفقد أعلنت "زووم" أن "إي تو إي إي" متاح للمستخدمين عبر أنظمة أندرويد وويندوز وماك، بينما لا يزال إصدار "آي أو إس" من تطبيق "زووم" في انتظار الموافقة من مراجعة متجر تطبيقات آبل.



ويتم طرح الميزة كمعاينة تقنية لمدة 30 يومًا، وتهدف "زووم" خلالها إلى جمع آراء العملاء حول تجربتهم مع "إي تو إي إي"



وتقوم "زووم" بإنشاء مفاتيح تشفير فردية تُستخدم لتشفير مكالمات الصوت والفيديو بين المشاركين في المؤتمر.



ويتم تخزين المفاتيح ضمن أجهزة المستخدمين، ولا تتم مشاركتها مع خوادم "زووم"، مما يعني أن الشركة لا يمكنها الوصول إلى محتوى الاجتماعات أو اعتراضه.



وقالت الشركة: إن "إي تو إي إي" يستخدم تشفير 256 بت "أيه إي إس" في وضع "جي سي إم" لحماية الاجتماعات عبر الإنترنت.



وقال رئيس أمن المعلومات في "زووم": لقد كانت هذه الميزة مطلوبة بشدة من عملائنا، ونحن متحمسون لجعلها حقيقة واقعة، حيث تمكنا من تطوير ميزة الأمان هذه في غضون ستة أشهر فقط.



ويُنشئ خادم الاجتماعات السحابية في "زووم" مفاتيح تشفير لكل اجتماع ويوزعها على المشاركين في الاجتماع باستخدام تطبيق "زووم" عند انضمامهم إلى الاجتماعات النموذجية.



ويولد مضيف الاجتماع مفاتيح التشفير ويستخدم تشفير المفتاح العام لتوزيع هذه المفاتيح على المشاركين الآخرين في الاجتماع.



ويمكن لمسؤولي حساب المؤسسة تمكين "إي تو إي إي" في واجهة الويب على مستوى الحساب والمجموعة والمستخدم، ويمكن للمضيف بمجرد تمكين "إي تو إي إي" تشغيل "إي تو إي إي" أو إيقاف تشغيله لأي اجتماع معين.



ويعد هذا الإطلاق بمثابة المرحلة الأولى من أربع مراحل تتعلق بخطط "زووم" لتقديم التشفير من طرف إلى طرف، ومن المقرر حاليًا إطلاق المرحلة التالية في العام المقبل.

سبوتنيك

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