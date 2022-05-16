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الإثنين، 16-05-2022 10:48 ص

Zoom تتعمق أكثر في خدمة العملاء الذكية

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة Zoom عن خطط لتوسيع تجربة العملاء من خلال الاستحواذ على الشركة الناشئة Solvvy، ومنصة محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي والأتمتة لدعم العملاء.

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وكانت الشركة قد عرضت في الصيف الماضي ما يقرب من 15 مليار دولار لشراء Five9 للدخول في خدمة العملاء. وبالرغم من أن الصفقة انهارت. ولكن رغبة Zoom في الدخول في خدمة العملاء بطريقة أو بأخرى لم تتضاءل.


وأعلنت الشركة في وقت سابق من هذا العام عن حل جديد لخدمة العملاء، الذي يستفيد من إمكانات Zoom الحالية.


وكتبت الشركة حينها في تدوينة تعلن فيها عن الخدمة الجديدة: من خلال الجمع بين وظائف مركز الاتصال وحلول الاتصالات الموحدة من Zoom، يمكن أن يعمل Contact Center كحل مستقل لتجربة العملاء أو يندمج مباشرةً في موقع ويب أو تطبيق موجود.


ويهدف Contact Center إلى إعادة تعريف فئة مركز الاتصال من خلال مزيج من الاتصالات الموحدة وتجربة العملاء. وأضافت: يتعرف العملاء الذين يستخدمون Meetings أو Phone أو Chat على تجربة التعامل مع تفاعل  المشرف، لأنها جزء من نفس تطبيق Zoom.

 

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