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الثلاثاء، 24-05-2022 03:24 م

eBay تطلق مجموعتها الأولى من NFT

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة eBay أنها تطلق 13 إصدارًا محدودًا من المقتنيات الرقمية NFT بالشراكة مع منصة OneOf، ويحتوي كل منها على عرض متحرك ثلاثي الأبعاد لأسطورة الهوكي واين جريتسكي وهو يقوم بإحدى حركاته المميزة على الجليد.

وتمثل الرموز غير القابلة للاستبدال NFT نوعًا من الأصول الرقمية التي تم إنشاؤها لتتبع ملكية عنصر افتراضي باستخدام تقنية البلوك تشين. ويمكن أن تكون هذه العناصر الفريدة عبارة عن أعمال فنية أو بطاقات رياضية قابلة للمقايضة.

وتعد كل رمز غير قابل للاستبدال فريدًا، ولا يمكن تكراره، وتراكم القيمة بشكل مستقل وتخزن في محافظ رقمية كعناصر مجمعة.

ولدى eBay ما يصل إلى 142 مليون مشترك حول العالم. وتعد ثاني أكبر لاعب في مجال التجارة الإلكترونية. وتمثل الإلكترونيات والإكسسوارات الفئة الأكثر شيوعًا في مبيعاتها، التي تجذب المستهلكين الأصغر سنًا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اشترت eBay حصة 25٪، بقيمة 263 مليون دولار، في شركة Funko لصناعة الألعاب جنبًا بالشراكة مع كونسورتيوم.

وقال نائب رئيس المقتنيات والإلكترونيات والمنزل في eBay: تحدث تقنيات NFT والبلوك تشين ثورة في مجال المقتنيات. كما ينظر إليها على أنها فرصة استثمارية للهواة. من خلال شراكتنا مع OneOf، تعمل eBay الآن على جعل NFT في متناول جيل جديد من الهواة في كل مكان.

وتدعي OneOf أنها منصة NFT خضراء تستخدم تقنية البلوك تشين الموفرة للطاقة. وتوضح OneOf، التي تستخدم خوارزمية إثبات الملكية، أنها تستخدم طاقة أقل بأكثر من مليوني مرة مما يعرف بخوارزمية إثبات العمل.

بالإضافة إلى ذلك تقول الشركة، التي ركزت حتى الآن بشكل أساسي على أعمال الموسيقى: تأتي أكثر من 80٪ من المجموعات المعروضة عبر منصتها من صناع محتوى من الأقليات.

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