eDP 1.5 يزيد من عمر بطارية الحاسب المحمول

الوكيل الإخباري - نشرت جمعية معايير إلكترونيات الفيديو VESA الإصدار القياسي 1.5 من منفذ العرض المضمن eDP، أو Embedded DisplayPort، وهو الإصدار التالي بعد 1.4b الذي تم إصداره في عام 2015.





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ويحتفظ eDP 1.5 بجميع الميزات الرئيسية للمواصفات السابقة مع إضافة قدرات وأداء إضافي من شأنها تحسين عمر بطارية الحاسب المحمول و توفير تشغيل سلس للفيديو مع شاشات داعمة لميزة Adaptive Sync.

وبالنسبة للأجهزة مثل الحواسيب المحمولة المزودة بشاشة مدمجة، فإن eDP هي الواجهة الكهربائية لنقل بيانات الفيديو من أجهزة رسومات النظام إلى لوحة العرض الداخلية.



وتم اعتماد eDP على نطاق واسع للشاشات الأكبر حجمًا والأعلى دقة لأنها توفر أعلى درجات الدقة ومعدلات التحديث وأعماق الألوان باستخدام عدد منخفض من الأسلاك مع إشعاع منخفض من EMI.



واستمرت التحسينات على معيار eDP منذ تقديمه منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك بفضل مساهمات كبار مصنعي الأجهزة من خلال منظمة VESA.



وكما هو الحال مع إصدار المواصفات السابق، يدعم eDP 1.5 التحديث الذاتي للوحة، وهي ميزة رئيسية لتوفير الطاقة في المعيار.



ومن خلال التحديث الذاتي للوحة، يتم تخزين صور الشاشة الثابتة في ذاكرة العرض بينما تدخل أجزاء أخرى من النظام في وضع الاستعداد المنخفض الطاقة.

ويمكن للنظام أن يستيقظ للحظات لتحديث كل الشاشة أو جزء منها حسب الحاجة.

وهذا يعني أن وحدة معالجة الرسومات منفصلة عن الشاشة عندما تكون الواجهة الرسومية في وضع الخمول، مما يوفر طاقة إضافية.

كما أنها تمنح وحدة معالجة الرسومات فرصة للدخول في حالة السكون واستهلاك طاقة أقل.



وتعمل وحدات معالجة الرسومات الحالية بتردد خامل عند الخمول فقط ولا يمكنها الدخول في حالة السكون دون فقدان إشارة الفيديو، وذلك على عكس نوى وحدة المعالجة المركزية التي يمكنها ذلك.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية