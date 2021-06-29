الثلاثاء 29-06-2021
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الثلاثاء، 29-06-2021 03:28 م

xCloud تتوفر عبر أجهزة iOS

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الوكيل الإخباري - للاحتفال بالإطلاق، وضعت مايكروسوفت شارة Designed for Xbox على أحد أفضل ملحقات ألعاب الهاتف المحمول: ذراع تحكم Backbone One. وهذا الإصدار الجديد مطابق للنموذج الموجود سابقًا الذي كان متاحًا منذ أواخر عام 2020 لأنه هو نفسه من الناحية الفنية.

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وما تغير هو التغليف الذي يوضح الآن توافقه مع إكس بوكس، وبالرغم من عدم زيادة السعر (99.99 دولار)، فإنه يأتي مع إصدار تجريبي مجاني لمدة ثلاثة أشهر لـ Xbox Game Pass Ultimate للأعضاء الجدد، الذي عادة ما يكلف 45 دولار لوحده.

 

ويتاح ذراع التحكم من خلال متجر مايكروسوفت وموقع Backbone على الويب. ويحتوي إصدار Razer المنقح من ذراع تحكم Kishi لأجهزة آيفون على أزرار أحادية اللون ويتضمن أيضًا إصدار Game Pass Ultimate التجريبي للمستخدمين الجدد.


وحدثت شركة Backbone تطبيقها ببعض التكامل العميق مع إكس بوكس، مثل وضع علامات على طريقة اللعب التي سجلتها من خلال xCloud.


ويمكنك تحرير اللقطات داخل التطبيق وتحميلها كرابط. كما أنه يتميز بخلاصة Xbox Game Pass ديناميكية جديدة لإخبارك عن الألعاب الجديدة التي يمكنك تجربتها والاقتراحات الأخرى بناءً على أنشطة أصدقائك.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 

 




 

 


 

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