آخر التطورات بشأن إنهاء الحرب والتوصل لاتفاق تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال

الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية -نقلا عن مصادر مطلعة- أن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع أبلغ الوسطاء بضرورة موافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الخطوط العريضة لصفقة التبادل من "دون تغيير".

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وقالت المصادر إن محادثات برنيع بالدوحة كانت "إيجابية مع الحاجة لتقليص الفجوات لإحراز تقدم".

بدوره قال موقع والا الإسرائيلي -نقلا عن مسؤولين- إن مدير وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز سينضم لمحادثات صفقة التبادل بالدوحة الأسبوع المقبل.



وذكر موقع أكسيوس الإخباري عن مصادر إسرائيلية أن بيرنز سيلتقي هذا الأسبوع في الدوحة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وكانت خرجت مساء اليوم السبت مظاهرات في مدن إسرائيلية عدة للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.



