السبت 06-07-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يهنئ مناسبة رأس السنة الهجرية

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة.. شهداء وجرحى باستهداف مدرسة في مخيم النصيرات

إغلاق طريق الفيصلية في مأدبا لإعادة تأهيله

الأردن.. الحبس من ثلاثة أشهر وحتى 10 سنوات أشغال مؤقتة وغرامة 1000 دينار لمرتكب هذه المخالفة

مجلس الأوقاف يعلق على منع المصلين من دخول الأقصى

تطورات صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل شحادة

جنرال إسرائيلي سابق يحذر من التورط برفح

معاريف: حماس صاحبة السيادة ولا بديل لها بغزة

متحدث عسكري إسرائيلي سابق: نتنياهو قادنا لهزيمة

السبت، 06-07-2024 08:57 م

آخر التطورات بشأن إنهاء الحرب والتوصل لاتفاق تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال

6_news_1720200667


الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية -نقلا عن مصادر مطلعة- أن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع أبلغ الوسطاء بضرورة موافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الخطوط العريضة لصفقة التبادل من "دون تغيير".

اضافة اعلان


وقالت المصادر إن محادثات برنيع بالدوحة كانت "إيجابية مع الحاجة لتقليص الفجوات لإحراز تقدم".

 

بدوره قال موقع والا الإسرائيلي -نقلا عن مسؤولين- إن مدير وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز سينضم لمحادثات صفقة التبادل بالدوحة الأسبوع المقبل.


وذكر موقع أكسيوس الإخباري عن مصادر إسرائيلية أن بيرنز سيلتقي هذا الأسبوع في الدوحة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

 

وكانت خرجت مساء اليوم السبت مظاهرات في مدن إسرائيلية عدة للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-07-06 at 8.06.17 PM

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة.. شهداء وجرحى باستهداف مدرسة في مخيم النصيرات

الاحتلال المسجد الأقصى

مجلس الأوقاف يعلق على منع المصلين من دخول الأقصى

WhatsApp Image 2024-06-20 at 7.54.45 PM

تطورات صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة

63595_17_1701073234

"صحة غزة" تحذر من تداعيات استمرار أزمة الوقود على مرافق الصحة

غزة-تحت-القصف-الإسرائيلي-الرئيسي-صفحة-11

جنرال إسرائيلي سابق يحذر من التورط برفح

حماس

معاريف: حماس صاحبة السيادة ولا بديل لها بغزة

أخبار متعلقة
صفقة

تسريبات عن صفقة التبادل.. إسرائيل ترفض أمرين

WhatsApp Image 2024-06-20 at 8.13.13 PM

حماس تطالب الأمم المتحدة بمتابعة أوضاع المعتقلين الفلسطينيين

WhatsApp Image 2024-06-13 at 5.48.36 PM

صحيفة عبرية تكشف دور السنوار في تحديد مصير اتفاق إطلاق سراح الأسرى وقف الحرب

WhatsApp Image 2024-06-06 at 6.34.53 PM

بيان صادر عن المقاومة حول وقف إطلاق النار في غزة

كتائب-القسام-700x458

القسام تبث مشاهد لاستهداف جنود وآليات الاحتلال برفح

WhatsApp Image 2024-06-07 at 7.49.59 PM

كشف تفاصيل جديدة لإنزال قوات القسام في رفح