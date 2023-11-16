آخر التطورات .. ماذا يفعل جيش الاحتلال في مستشفى الشفاء الآن

الوكيل الاخباري - قال مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية إن الجنود الإسرائيليون لا يزالون داخل المستشفى، وأخذوا الجثث وفجّروا خط المياه.

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وأضاف أبو سلمية في تصريحات صحفية أن الماء نفد تماما من المستشفى وأن الدبابات الإسرائيلية لا تزال تحاصر المستشفى.



ولفت " لدينا أكثر من 650 مريضا و500 من الأطقم الطبية وأكثر من 5000 نازح."



ونوه أن المستشفى محاصر تماما والغذاء والماء قد نفدا، والاحتلال ضرب الخط الرئيس للمياه مشيرا أن الأوضاع مأساوية والموجودون بالمستشفى يصرخون من العطش.





وأكد أن عمليات القنص مستمرة ولا يستطيع أحد التنقل من مبنى لآخر، وفقدنا التواصل مع زملائنا منوها أن الطائرات المسيّرة الإسرائيلية لا تتوقف عن التحليق في أجواء المستشفى.



"روايات الاحتلال الإسرائيلي بدخول أسلحة إلى المستشفى أو قسم الرنين المغناطيسي كاذبة وسنفعل المستحيل لنقوى على الصمود، ولكن مقومات الصمود معدومة، خصوصا الماء." وفق مدير مستشفى الشفاء.

