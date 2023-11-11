آخر مستجدات مفاوضات اطلاق سراح اسرى ووقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري -
أكد مسؤول أميركي رفيع المستوى، أن الأطراف المشاركة في المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح اسرى الاحتلال لدى المقاومة، تعمل على التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار في غزة.اضافة اعلان
وقال المسؤول لشبكة "سي إن إن الأميركية" إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإنه سيتم الإفراج عن الاسرى تباعا وعلى مراحل، مع إعطاء الأولوية للأطفال والنساء في عملية من المتوقع أن تستغرق أياما عدة.
وحذر المسؤول من تعثر المحادثات أو تدهورها في أي وقت، مضيفا: "لقد كان (الاتفاق) وشيكا من قبل، ليس هناك أي تأكيد على الإطلاق."
من جانبها، أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن المحادثات، التي تضم الاحتلال ومصر وقطر والمقاومة والولايات المتحدة، ستقسم إلى مراحل ذات أهداف محددة وتتمثل المرحلة الأولى بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة مقابل إطلاق سراح بعض الاسرى والسماح للمواطنين الأجانب العالقين داخل غزة بالمغادرة. لبنان 24