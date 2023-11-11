السبت 11-11-2023
الوكيل الاخباري

توغل بري لجيش الاحتلال بالقرب من مجمع الشفاء

اشتباكات عنيفة تجري الان في غزة

انخفاض ملحوظ على اسعار الذهب بالاردن اليوم .. عيار 21 و18

وكالة الأنباء الإيرانية عن الرئيس الإيراني: واشنطن تعرقل وقف إطلاق النار بغزة

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام ضاحية شويكة شمال طولكرم

زلزال يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

مراقبون يتوقعون ما سيقوله حسن نصرالله اليوم في خطابه الجديد

أطباء بلا حدود: فقدنا الاتصال بأي من موظفينا داخل مستشفى الشفاء بغزة

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب بتوفير الحماية لصحفيي غزة

صافرات الإنذار تدوي في كيسوفيم بغلاف غزة

عاجل

توغل بري لجيش الاحتلال بالقرب من مجمع الشفاء

السبت، 11-11-2023 08:23 ص

آخر مستجدات مفاوضات اطلاق سراح اسرى ووقف إطلاق النار في غزة

267382


الوكيل الإخباري - أكد مسؤول أميركي رفيع المستوى، أن الأطراف المشاركة في المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح اسرى الاحتلال لدى المقاومة، تعمل على التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار في غزة.اضافة اعلان


وقال المسؤول لشبكة "سي إن إن الأميركية" إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإنه سيتم الإفراج عن الاسرى تباعا وعلى مراحل، مع إعطاء الأولوية للأطفال والنساء في عملية من المتوقع أن تستغرق أياما عدة.

وحذر المسؤول من تعثر المحادثات أو تدهورها في أي وقت، مضيفا: "لقد كان (الاتفاق) وشيكا من قبل، ليس هناك أي تأكيد على الإطلاق."

من جانبها، أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن المحادثات، التي تضم الاحتلال ومصر وقطر والمقاومة والولايات المتحدة، ستقسم إلى مراحل ذات أهداف محددة وتتمثل المرحلة الأولى بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة مقابل إطلاق سراح بعض الاسرى والسماح للمواطنين الأجانب العالقين داخل غزة بالمغادرة. لبنان 24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-599

توغل بري لجيش الاحتلال بالقرب من مجمع الشفاء

اعتقالات.jpg-c8ae2e93-a973-491c-9927-b00ddb6185fe

الاحتلال يعتقل مواطنا ويفتش منازل في نابلس

قصف إسرائيلي على غزة .jpg-c082654b-ace0-4627-9684-3b1ff97fb34f

اشتباكات عنيفة تجري الان في غزة

الرئيس-الإيراني-السيد-إبراهيم-رئيسي-صورة-من-الأرشيف-دويتشه-فيله

وكالة الأنباء الإيرانية عن الرئيس الإيراني: واشنطن تعرقل وقف إطلاق النار بغزة

2023_11_10_05_07_33

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام ضاحية شويكة شمال طولكرم

IMG_0051

أطباء بلا حدود: فقدنا الاتصال بأي من موظفينا داخل مستشفى الشفاء بغزة

أخبار متعلقة
652e1f024c59b7457771f226

"أكسيوس": مشرعون أمريكيون يضغطون على مصر بشأن المناطق الآمنة في غزة

250a2b3c-2152-4f82-8bc0-b08ff0e7df11

حقيقة استشهاد عائلة أبو عبيدة

652bc3594c59b75bf54aa4e2

السيسي: أمن مصر خط أحمر ولا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين

652aa8f54236041f4a4de329

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: تلقينا ضربة لا تطاق

44

لسبب يتعلق بمصر.. هل طلبت أميركا فعلاً تأجيل اجتياح غزة؟

1697277217_1-1661762

جيش الاحتلال : العبور من غزة لمصر سيتم بالتنسيق مع إسرائيل