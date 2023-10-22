آلاف الإسرائيليين في "تل ابيب" يطالبون باستقالة نتنياهو - فيديو

الوكيل الإخباري- خرج آلاف الإسرائيليين في مظاهرات حاشدة بتل أبيب للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وذلك عقب رفض حكومته مبادرة كتائب القسام بالإفراج عن أسيرين إسرائيليين لدواعٍ إنسانية.
وهتف المتظاهرون ضد نتنياهو وطالبوا باستقالته بعد فشله الأخير باستعادة الأسرى، كما هتفوا بشعارات تناشد حماس قائلين: "خذوا نتنياهو وأعيدوا لنا أولادنا".
مظاهرات حاشدة في "تل أبيب" تطالب باستقالة نتنياهو ، عُقب إعلان كتائب القسام عن استعدادها للإفراج عن أسيرين لدواع إنسانية، في حين رفض الجانب الإسرائيلي ذلك.#تل_ابيب #غزة #طوفان_الاقصى #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/2BL3a5Zq0d— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 22, 2023