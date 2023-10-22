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الأحد، 22-10-2023 12:58 م

آلاف الإسرائيليين في "تل ابيب" يطالبون باستقالة نتنياهو - فيديو

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الوكيل الإخباري- خرج آلاف الإسرائيليين في مظاهرات حاشدة بتل أبيب للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وذلك عقب رفض حكومته مبادرة كتائب القسام بالإفراج عن أسيرين إسرائيليين لدواعٍ إنسانية.

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وهتف المتظاهرون ضد نتنياهو وطالبوا باستقالته بعد فشله الأخير باستعادة الأسرى، كما هتفوا بشعارات تناشد حماس قائلين: "خذوا نتنياهو وأعيدوا لنا أولادنا".

 


 




 

 


 

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