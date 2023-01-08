الأحد 08-01-2023
الوكيل الاخباري

هيئة الطاقة : تسجيل أحمال كهربائية قياسية تجاوزت المعدل بـ 10 %

التعامل مع 3446 حالة إسعافية خلال عطلة نهاية الأسبوع

ماكرون يحيي ذكرى ضحايا الاعتداءات على الصحيفة الساخرة شارلي إيبدو

استخدام الغاز الطبيعي وفّر 78% من كلف الطاقة في الأردن

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

6 إصابات بحريق منزل في جرش

طرق خارجية تشهد تشكل ضباب - اسماء

بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية .. انخفاض نسبة الأمية في الأردن إلى 4.9٪

انخفاض ملحوظ على سعر الخيار محلياً اليوم

17 قتيل في حادث مروري مروع في الصين

الأحد، 08-01-2023 08:58 ص

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

ططط


الوكيل الاخباري - تظاهر آلاف الإسرائيليّين مساء السبت، في تلّ أبيب ضدّ الحكومة الجديدة التي يرأسها بنيامين نتنياهو وتُعد الأكثر يمينيّة في تاريخ إسرائيل.

اضافة اعلان


وخرج المتظاهرون إلى شوارع وسط المدينة، حاملين لافتات كتبوا عليها "ارحل" و"معًا ضدّ الفاشيّة والفصل العنصري" و"الديمقراطيّة في خطر"، حسبما أفاد صحافيّو وكالة فرانس برس.


بعد فوزه في الانتخابات التشريعيّة التي أجريت في الأوّل من تشرين الثاني/ نوفمبر، تولّى نتنياهو، المتّهم بالفساد، في 29 كانون الأوّل/ ديسمبر رئاسة حكومة تشكّلت من أحزاب يمينيّة متطرّفة ودينيّة متشدّدة.


وقال المتظاهر عمر الذي يعمل في قطاع التكنولوجيا في تلّ أبيب "أتيتُ إلى هنا اليوم مع آلاف الأشخاص. إنّها المرّة الأولى، لكنّ (الحركة) ستستمرّ لأنّ لدينا مشكلة. ثمّة متطرّفون بدأوا ينشرون قواهم بينما هم لا يُمثّلون الغالبيّة".


وكانت الحكومة الجديدة قد أعلنت نيّتها مواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة وإجراء إصلاحات تُثير خصوصًا مخاوف مجتمع الميم، فضلًا عن إدخال إصلاحات على النظام القضائي.


وأعلن وزير العدل الإسرائيلي الجديد ياريف ليفين مساء الأربعاء، عزمه على تعديل النظام القضائي لتضمينه "استثناءً" يسمح للبرلمان بتعليق قرارات المحكمة العليا.
ويهدف هذا التعديل الذي كشف ليفين خطوطه العريضة أمام الصحافة ومن المقرّر طرحه أمام البرلمان في تاريخ لم يُحدّد بعد، إلى تغليب سلطة النوّاب على سلطة القضاة، في وقتٍ تجري فيه محاكمة نتنياهو بتهم فساد.


وقال عسّاف، وهو محامٍ رفض كشف اسمه بالكامل، لفرانس برس "جاء أجدادي إلى إسرائيل لبناء شيء مذهل هنا... لا نريد أن نشعر بأن ديمقراطيّتنا تختفي وبأنّ المحكمة العليا ستُدَمَّر".


وإضافة إلى الأعلام الإسرائيليّة، لوّح المتظاهرون أيضًا بلافتات وقمصان كُتبت عليها عبارة "وزير الجريمة"، في إشارة إلى الاتهامات الموجّهة إلى نتنياهو في سلسلة من القضايا.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
77777777

مستوطنون يكسرون 40 شجرة زيتون شرق قلقيلية

00

جنين: الاحتلال يقتحم موقع مستوطنة "جنيم" ويحتجز شابا

احتلال 9

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا جنوب جنين

999

بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين في بحر غزة

و

الاحتلال يمنع حفل استقبال الأسير كريم يونس

احتلال

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال في يطا