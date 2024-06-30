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الأحد، 30-06-2024 06:03 ص

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو

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الوكيل الاخباري - تظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، في عدة مناطق، منها تل أبيب، للمطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام صفقة تبادل.

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وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إنّ "الآلاف بدأوا بالتجمع عند ساحة كابلان وسط تل أبيب، للمشاركة في مظاهرة مركزية تنظم أسبوعيا للمطالبة بإبرام صفقة تبادل وإجراء انتخابات مبكرة".


وأفادت وكالة "الأناضول" بأن الآلاف تظاهروا عند تقاطع كركور (شمال) وبمدينة رحوبوت قرب تل أبيب (وسط)، ضمن مظاهرات ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".


وأضافت أن المتظاهرون عند مفترق كركور، رفعوا لافتة كتب عليها "نتنياهو لا يريد انتهاء الحرب وعودة المختطفين"، كما هتفوا: "نحتاج قيادة جديدة.. انتخابات الآن".


وتظاهر آلاف آخرون أمام منزل نتنياهو، بمدينة قيسارية (شمال)، وهتفوا ضده، وطالبوا بإجراء انتخابات مبكرة.


كما طالب المتظاهرون بإبرام صفقة "فورا"، وفق "يديعوت أحرنوت"، ومن المتوقع أنّ ترتفع وتيرة المظاهرات في أنحاء البلاد خلال الساعات المقبلة.


 




 

 


 

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