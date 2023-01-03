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الثلاثاء، 03-01-2023 10:18 ص

آلاف المستوطنين يقتحمون المقامات الإسلامية في سلفيت

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الوكيل الاخباري - اقتحم آلاف المستوطنين، الليلة الماضية، المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت.

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وأفاد رئيس بلدية كفل حارس أسامة صالح لـ"وفا"، بأن 11 الف مستوطن اقتحموا المقامات الإسلامية في البلدة، وقاموا بتدنيسها، عبر أداء شعائر وطقوس تلمودية.  


وكانت قوات الاحتلال قد كثفت من تواجدها وتشديداتها العسكرية على المدخل الرئيسي لبلدة كفل حارس، وقامت بإغلاق المحلات التجارية، ومنعت الفلسطينيين من الحركة والتنقل في عدة طرق فرعية داخل البلدة، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين، الذي استمر حتى ساعات الصباح الباكر.


وفا


 




 

 


 

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