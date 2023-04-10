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الإثنين، 10-04-2023 01:58 م

آلاف المستوطنين يقتحمون جبل صبيح بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست

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الوكيل الإخباري- اقتحم آلاف المستوطنين المتطرفين، اليوم الإثنين، منطقة جبل صبيح التابعة لأراضي بلدات بيتا ويتما وقبلان جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن آلاف المستوطنين نظموا مسيرة من دوار زعترة باتجاه البؤرة الاستيطانية "أفيتار" المقامة على قمة جبل أبو صبيح، وسط مشاركة سبعة وزراء إسرائيليين على الأقل، وأكثر من 20 عضو كنيست، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.


وأضاف دغلس أن هذه المسيرة تهدف إلى المطالبة بشرعنة هذه البؤرة الاستيطانية "أفيتار"، والرد على الاعتداءات، حسب ادعاءات الاحتلال. وكانت قوات الاحتلال قد انتشرت بكثافة على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، فيما يشهد حاجزا زعترة وحوارة إعاقة لحركة المواطنين الفلسطينيين من حين إلى آخر.

 

بترا

 




 

 


 

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