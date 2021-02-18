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الخميس، 18-02-2021 03:10 م

آليات الاحتلال تتوغل شرق دير البلح

ال
أرشيفية


الوكيل الإخباري - توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

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وأفادت مصادر فلسطينية، نقلاً عن شهود عيان، بأن أربع جرافات عسكرية إسرائيلية، توغلت عشرات الأمتار داخل أراضي المواطنين المحاذية للسياج الفاصل شرق بلدة وادي السلقا شرق دير البلح، وقامت بعمليات تجريف في المنطقة.


وتتوغل آليات الاحتلال بشكل شبه يومي داخل أراضي المواطنين القريبة من السياج الفاصل شرق وشمال القطاع، وتقوم بعمليات تجريف وإتلاف للمزروعات، إضافة إلى فتح سدود مياه تجميع الأمطار، الأمر الذي عرّض المزارعين لخسائر مادية كبيرة.

 

المصدر : وفا 

 

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