الثلاثاء 17-05-2022
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الثلاثاء، 17-05-2022 10:04 ص

آليات الاحتلال تتوغل شرق رفح

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الوكيل الاخباري- توغلت عدة آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في أراضي المواطنين الفلسطينيين الحدودية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وسط إطلاق نار متقطع.

وأفاد مصدر، بأن عددا من الآليات العسكرية انطلقت من بوابة المطبق على الشريط الحدودي شرق مدينة رفح، وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي الفلسطينيين الزراعية، وسط إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية للتغطية على التوغل.

وتتعمد آليات الاحتلال التوغل بين الحين والآخر في أراضي الفلسطينيين الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إليها أو فلاحتها.

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وفا

 




 

 


 

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