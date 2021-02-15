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الإثنين، 15-02-2021 08:42 ص

ثلاث جرافات وثلاث دبابات

آليات الاحتلال تتوغل شمال قطاع غزة

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الإثنين، في أراضي المواطنين الزراعية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

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وأفادت مصادر صحفية ، بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية تضم ثلاث جرافات وثلاث دبابات انطلقت من موقع "أبو صفية" العسكري الجاثم خلف الشريط الحدودي شرق جباليا وتوغلت عشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية شرق البلاد وسط أعمال تجريف ووضع سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وإطلاق نار متقطع وقنابل دخانية للتغطية على عملية التوغل.


وأكد أن الأجواء الشرقية من البلدة ومدينة غزة تشهد تحليقا لطائرات استطلاع إسرائيلية.


يشار إلى قوات الاحتلال تتعمد بين الفينة والأخرى التوغل في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق قطاع غزة.

 

المصدر : وفا 

 

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