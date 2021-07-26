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الإثنين، 26-07-2021 03:54 م

آليات الاحتلال تتوغل وسط إطلاق نار شرق خان يونس

الاحتلال


الوكيل الإخباري - توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط إطلاق نار متقطع.

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وأكدت مصادر فلسطينية ، بأن عدة آليات عسكرية تابعة للاحتلال توغلت انطلاقا من موقع " كيسوفيم" العسكري تجاه أراضي المواطنين شرق المحافظة، وقامت بعمليات تمشيط وتجريف.


وتتعمد قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى التوغل داخل أراضي المواطنين المحاذية للسياج الفاصل وتقوم بعمليات تجريف وتخريب متعمد لمنع المواطنين من الاستفادة منها.


وكانت طائرات الاحتلال قد شنت الليلة الماضية عدة غارات على مدينة غزة ومحافظة خان يونس جنوب القطاع دون وقوع إصابات.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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