آليات وجرافات الاحتلال تتوغل شرق بيت حانون

الوكيل الإخباري-توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، شمال شرق قطاع غزة.



وأفاد مراسل وفا ، بأن آليات عسكرية توغلت داخل الأراضي الزراعية شرق بلدة بيت حانون شمالا، منطلقة من موقع "ايريز" العسكري، وقامت بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات الأشخاص ، مشيرا إلى أن هذا التوغل هو الثاني خلال يومين.



يذكر أن قوات الاحتلال تتوغل بين الفينة والأخرى على طول الحدود الشمالية والشرقية للقطاع، وتقوم بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين الزراعية.

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