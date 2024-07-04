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الخميس، 04-07-2024 05:35 م

آيزنكوت: نحن في أقرب نقطة لاتمام صفقة تبادل الأسرى

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الوكيل الاخباري - على خلفية التقدم في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإعادة المختطفين، قال رئيس الأركان السابق عضو الكنيست غادي آيزنكوت أننا في أقرب نقطة منذ تسعة أشهر للتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى.

واضاف أن نتنياهو قد يرفضها. مضيفا "للأسف أجد صعوبة في رؤية نتنياهو يرتقي إلى مستوى القيادة الاستراتيجية ويتخذ قرارا بوقف الحرب ومناقشة المصالح الوطنية لإسرائيل". وتابع قائلا"أجد صعوبة في رؤية نتنياهو يقبل الصفقة ويقنع سموتريش وبن جفير أن هذا هو الشيء الصحيح".

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