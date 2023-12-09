أبرز تطورات اليوم الـ63 من العدوان الإسرائيلي على غزة

الوكيل الإخباري - في اليوم الـ63 من العدوان الإسرائيلي على غزة، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق السكنية بالقطاع، وارتكب مجازر جديدة استشهد فيها العشرات في رفح وخانيونس ومدينة غزة وجباليا.



وقد أكدت وزارة الصحة بغزة أن الحصيلة الإجمالية لشهداء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 17 ألفا، وأن عدد المصابين ارتفع إلى أكثر من 46 ألفا، غالبيتهم نساء وأطفال.



وأقر جيش الاحتلال بمقتل ضابطين خلال المعارك الدائرة مع المقاومة في شمال وجنوب القطاع، كما أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقتل جندي أسير خلال محاولة إسرائيلية "فاشلة" لاستعادته.



مئات الشهداء

وواصل الجيش الإسرائيلي غاراته المكثفة على مختلف أنحاء القطاع، وأعلن أنه "ضرب 450 هدفا" في غزة في عمليات برية وجوية وبحرية، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.



وذكرت وزارة الصحة بغزة أن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الماضية 313 شهيدا و558 مصابا، وأوضحت أن عددا كبيرا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات.



عمليات القسام

من جهتها أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها دمرت 21 آلية كليا أو جزئيا بكافة محاور القتال في قطاع غزة خلال 24 ساعة، خاصة في حي الشجاعية ومنطقة الشيخ رضوان وشرق مدينة خان يونس.



واعترف جيش الاحتلال بمقتل ضابطين آخرين في معارك وصفت بالضارية بشمال وجنوب غزة، ليرتفع عدد قتلاه إلى 94 منذ بداية العملية البرية في 27 أكتوبر الماضي، و418 منذ بدء عملية طوفان الأقصى.



مقتل أسير إسرائيلي

وأعلنت كتائب عز الدين القسام مقتل أحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها في غزة خلال محاولة فاشلة لجيش الاحتلال للوصول إليه واستعادته.

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وقالت كتائب القسام إن مقاتليها اكتشفوا قوة إسرائيلية خاصة أثناء محاولتها التقدم لاستعادة أحد أسرى الاحتلال، واشتبكوا معها، ولفتت إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل وإصابة أفراد هذه القوة قبل أن تتدخل الطائرات الحربية الإسرائيلية بالقصف للتغطية على الانسحاب.



مهلة أميركية

ذكرت مصادر أميركية أن الرئيس الأميركي جو بايدن حدد مهلة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، ونقل موقع "بوليتيكو" عن 3 مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إدارة بايدن أمهلت إسرائيل حتى نهاية العام لإنهاء حربها على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).



وأوضح أحد المسؤولين أن الإدارة الأميركية نصحت إسرائيل بعدم الذهاب إلى غزة، لكن إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاهلت ذلك ومضت في خططها للتوغل البري في القطاع.



تصعيد في الضفة

استشهد 6 شبان فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة في طوباس بالضفة الغربية المحتلة.



كما أصيب شاب آخر باقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم الفوار جنوب الخليل، في وقت تتواصل فيه عمليات الاعتقال ببيت لحم.



وواصلت قوات الاحتلال اقتحامات مدن وبلدات ومخيمات فلسطينية بالضفة، وتركزت الحملة فجر اليوم على مدينة رام الله وعدد من القرى والبلدات وأحياء من مدينة الخليل، جنوب الضفة، حيث شُنت حملة دهم واعتقال وهدم منازل ومحال تجارية.



محاولة تسلل من لبنان

في الجبهة اللبنانية، أفاد جيش الاحتلال باستهداف خلية مسلحة حاولت التسلل إلى إسرائيل عند الحدود الشمالية، في حين أعلن حزب الله اللبناني عن مقتل جنديين إسرائيليين خلال مهاجمته 11 موقعا عسكريا إسرائيليا قبالة الحدود الجنوبية للبنان، كما نعى أحد عناصره.