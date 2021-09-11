السبت 11-09-2021
الوكيل الاخباري

هيئة الأسرى تبذل جهودا قانونية حثيثة لمعرفة أماكن وظروف احتجاز أسرى جلبوع

فيديو- ظهور المياه الحمراء لأول مرة يشعل مواقع التواصل

الكشف عن مصير الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم

دراسة إدراج وجهات سياحية جديدة ضمن برنامج "أردننا جنة" بموسم الشتاء

ردود فعل فلسطينية على إعادة اعتقال أسرى

طفلان أردنيان يشعلان مواقع التواصل بحادثتين مؤلمتين

مياه حمراء في محيط البحر الميت تثير الأردنيين والحكومة توضح

أبطال نفق الحرية .. بطولة فلسطينية بدأت بملعقة

شاهد.. كلمات تدمي القلوب من والدة الأسير محمد عارضة بعد اعتقاله

إدارة السير توجه رسالة لسائقي المركبات

السبت، 11-09-2021 01:30 م

أبطال نفق الحرية .. بطولة فلسطينية بدأت بملعقة

920211112288959286337
الأبطال الأربعة


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - قصة بطولية عنوانها نضال وسطورها انتصار سُجّلت في سفر التاريخ الفلسطيني ، بدأت بملعقة وعقول مدبرة ليجتازوا سجن جلبوع ، منتصرين على الكيان الصهيوني، حيث أنشأوا نفق الحرية متغلبين على ظلام دامس.

اضافة اعلان

 

هؤلاء عاهدوا الله لينصروه فنصرهم ، مسجّلين أروع البطولات ، بالرغم من أن الاحتلال اعتقلهم من جديد إلا أنهم ثابتو العزيمة كالحديد، حاملين الراية بهمة رجال صامدين وقلوب خاشعة لله عزوجل  .

 

يعقوب قادري ، محمود العارضة ، زكريا الزبيدي ، ومحمد عارضة انتصروا على سجن الاحتلال بعزيمتهم وأثبتوا للعالم أن الفلسطيني لا يمكن قهره أو ثنيه عن تحديه ومواجهة الكيان الغاصب .

 

هؤلاء لم يأبهوا لليل حالك فاستلهموا عزيمتهم من جبال النار في نابلس ومن رجال طولكرم ، ومن أرض الخليل القاسية ، ومن بيت لحم الشامخة ، ومن كروم التين والزيتون لحيفا وعكا ويافا .

 

فجر الاثنين الماضي كان يوما تاريخيا بامتياز وأعلن الفلسطينيون بعرس وطني انتصار الأسرى من خلال عبقرية شهد لها العالم حيث "ملعقة" هشة وعقل مدبّر ، واليوم يواجهون سجن الاحتلال من جديد في ليلة عصيبة على الفلسطينيين وكان للغضب الفلسطيني كلمته .

 

مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت بالخبر المشؤوم منذ الساعات الماضية بخبر اعتقال الأسرى وتسابقت الوسائل الإعلامية لنشر لحظات اعتقالهم البطولية ،  وانهال الدعاء للأسرى بالثبات وأن يبقوا على عهدهم بحبل الله وبحبل القضية التي كانت وما زالت وستبقى حليب الإباء لهؤلاء الذين ترعرعوا على حب الوطن وترابه.

 

الأسرى قصة بطولية شعارها قول الله جل وعلا " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ".

 

فاهنئوا بما كتب الله لكم "وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ".

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
سجن 3

هيئة الأسرى تبذل جهودا قانونية حثيثة لمعرفة أماكن وظروف احتجاز أسرى جلبوع

Zpjlg

الكشف عن مصير الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم

613c8ac84c59b759d331ce73

ردود فعل فلسطينية على إعادة اعتقال أسرى

kYhb0

شاهد.. كلمات تدمي القلوب من والدة الأسير محمد عارضة بعد اعتقاله

الاسرى2

حركة فتح: اعتقال القائد الزبيدي ورفاقه الثلاثة لن يضعف من عزيمة الأسرى وشعبنا

Zpjlg

الاحتلال يتوعد الأسرى الستة بالسجن سنوات طويلة

أخبار متعلقة
kYhb0

شاهد.. كلمات تدمي القلوب من والدة الأسير محمد عارضة بعد اعتقاله

الاسرى

الأسرى في خطر يتصدر تويتر

9999132987

أول تعليق من حركة حماس على اعتقال إثنين من الأسرى الفارين

1068644-2

شقيق أحد الأسرى الفارين يكشف تفاصيل هامة عن سجن جلبوع ويوجه رسالة

فا

الاحتلال يعتقل مواطنا ونجليه من يطا وآخر من الخليل

f

الاحتلال يسمح بعبور بضائع جديدة إلى غزة