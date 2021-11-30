أبو بكر يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة على حياة الاسير المسن فؤاد الشوبكي

الوكيل الإخباري-حمل رئيس هيئة شؤون الأسرى اللواء قدري أبو بكر، اليوم الثلاثاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المسن فؤاد الشوبكي (82 عاما).

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وكانت سلطان الاحتلال قد نقلت مساء الأسير الشوبكي بشكل مفاجئ إلى مستشفى "سوروكا".



وقالت الهيئة: إن الشوبكي "يعاني من عدة أمراض اضافة الى اصابته بمرض السرطان، ووضعه الصحي صعب وخطير للغاية، وقد نقل خلال الفترة الاخيرة مرات عديدة الى عدة مستشفيات بسبب سوء حالته الصحية.



والأسير الشوبكي الملقب بـ"شيخ الأسرى"، أكبر المعتقلين القابعين داخل سجون الاحتلال سنّا، وهو من قطاع غزة، ومعتقل منذ عام 2006، ومحكوم بالسجن مدة 17 عاما.

وفا