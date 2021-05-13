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الخميس، 13-05-2021 11:10 م

أبو حمزة : العدوان البري أقصر الطرق للنصر

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الوكيل الإخباري - أنس عشا - قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أبو حمزة أن المقاومة تقدم الشهداء من القادة قبل الجند وهو ما يدل على تمترس الجميع في ميدان القتال.

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وأكد أبو حمزة في خطاب تلفزيوني أن العدو سيخرج مهزوما والعدوان لن يغير من المعادلة الواضحة لهذه المعركة، وأن الدخول البري لقطاع غزة سيكون الطريق الأقصر لنصر الشعب الفلسطيني ومقاومته .

 

 

وتابع : " سيسقط جنود الإحتلال بين قتيل وأسير أن تقدموا برا، يهددونا بما نتمنى، عملياتنا مستمرة وجهادنا متواصل، والنصر حليف الشعب الذي احتضن مقاومته وأحبها".

 




 

 


 

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