أبو حمزة : العدوان البري أقصر الطرق للنصر

الوكيل الإخباري - أنس عشا - قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أبو حمزة أن المقاومة تقدم الشهداء من القادة قبل الجند وهو ما يدل على تمترس الجميع في ميدان القتال.

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وأكد أبو حمزة في خطاب تلفزيوني أن العدو سيخرج مهزوما والعدوان لن يغير من المعادلة الواضحة لهذه المعركة، وأن الدخول البري لقطاع غزة سيكون الطريق الأقصر لنصر الشعب الفلسطيني ومقاومته .

وتابع : " سيسقط جنود الإحتلال بين قتيل وأسير أن تقدموا برا، يهددونا بما نتمنى، عملياتنا مستمرة وجهادنا متواصل، والنصر حليف الشعب الذي احتضن مقاومته وأحبها".