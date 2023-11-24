أبو حمزة: سرايا القدس تلتزم بالهدنة ما التزم بها العدو

الوكيل الإخباري - قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة، إنه على مدار 48 يوماً، دكت سرايا القدس والمقاومة البلدات المحتلة بمئات الصواريخ.

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وأضاف أبو حمزة في كلمة له، اليوم الجمعة، أن المقاومة الإسلامية في لبنان توجه للعدو ضربات مركزة ومميتة والقادم أعظم.



وأكد على أن سرايا القدس تلتزم بوقف عملياتها العسكرية والصاروخية خلال الهدنة ما التزم بها العدو.



وقال:" لن نترك أسرانا في أيدي الغاصبين ولن نبرح معركتنا هذه حتى تحقيق أهدافنا، ولن نرفع الراية البيضاء ولن نخرج من المعركة إلا منتصرين".





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