أبو حمزة: سنعامل أسرى الاحتلال بهذه الطريقة

الوكيل الإخباري - كشف الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة أن عدد من أسرى العدو أقدم على محاولة الانتحار.



وقال أبو حمزة اليوم الأربعاء، إنه أقدم عدد من أسرى العدو على محاولة الانتحار الفعلي وبإصرار؛ نتيجة الإحباط الشديد الذي ينتابهم بسبب إهمال حكومتهم لقضيتهم.

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وأضاف أن معاملتنا اختلفت للأسرى بحرمانهم من بعض الامتيازات التي كانت تقدم لهم قبيل جريمة النصيرات البشعة.



وتابع: قرارنا بمعاملة أسرى العدو بمثل معاملة أسرانا داخل السجون سيبقى ساريا طالما استمرت حكومة الإرهاب بإجراءاتها الظالمة تجاه شعبنا وأسرانا.