السبت 01-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الاردن تصدر بياناً شديد اللهجة

فتح باب التسجيل للتغطية الإعلامية لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة

ولي العهد يؤكد أهمية تأهيل المعلمين وتوفير بيئة تعليمية مناسبة - صور

اجتماع بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح

أكيد: تسجيل 57 إشاعة الشهر الماضي

القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مركباً سياحياً في خليج العقبة

أبو حمزة يكشف مدى قوة سرايا القدس في حربها ضد الاحتلال ويبشر الأسرى بالحرية

لبيد يطالب بتنفيذ صفقة التبادل

صحة غزة: الاحتلال يرتكب 5 مجازر خلال 24 ساعة

الحكومة: 90% نسبة إنجاز أولويات تحديث القطاع العام في 2023

السبت، 01-06-2024 02:21 م

أبو حمزة يكشف مدى قوة سرايا القدس في حربها ضد الاحتلال ويبشر الأسرى بالحرية

665af87c4236044a207eeb01 (1)


الوكيل الإخباري - أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة أن الكيان الصهيوني المجرم يخوض حرب إبادة شاملة ضد شعب أعزل.

اضافة اعلان


وتابع أبو حمزة في كلمة له اليوم السبت: نقول للإسرائيليين لا تسمعوا من قيادتكم، وأن عودتكم إلى المستوطنات لن تكون إلا بوقف الحرب على غزة.


وقال إن سرايا القدس برفقة فصائل المقاومة تخوض حربا وجودية في الضفة وغزة.


وأضاف أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية أسقطنا 11 طائرة صهيونية.


وبيّن أن سرايا القدس تعلن عن استهدافها شبه اليومي لقوات العدو في رفح وجباليا ونتساريم، لافتا إلى قصف بئر السبع وسديروت وعسقلان خلال الأسابيع الماضية.

 

وأشار إلى أنهم ما يزالون يقدمون الشهداء في لبنان وسوريا والضفة الغربية.

 

وقال: نبشر العدو بأننا ما زلنا بألف خير وحرب الاستنزاف لن تكون إلا حسرة وندامة عليه، مؤكدا أن جيش العدو بدأ يشعر بالغرق في غزة وسيخرج من القطاع ذليلا.

 

وأوضح أن سرايا القدس تخوض معركة أمنية معقدة في الحفاظ على أسرى العدو لدينا.


وشدد أبو حمزة على أن الحرية قريبة لأسرانا البواسل إن شاء الله.


وختم كلمته بقوله إن الطريق الوحيد لاستعادة الأسرى هو الانسحاب من غزة ووقف العدوان والذهاب لصفقة تبادل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
f01150446

اجتماع بالقاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح

1020.jpg-03f64336-8cc9-4d42-b5d0-f17af0767051

شهيدان وجرحى بقصف إسرائيلي على حي الزيتون

3e4b8437-5082-4d26-ac83-4230a1797c26

عائلات المحتجزين الإسرائيليين تطالب بإنقاذ أبنائها

News Gold-05

سفينة مساعدات إماراتية جديدة إلى قطاع غزة تبحر من ميناء لارنكا

6ipj-16-730x438

لبيد يطالب بتنفيذ صفقة التبادل

شهداء

صحة غزة: الاحتلال يرتكب 5 مجازر خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
News Gold-05

سفينة مساعدات إماراتية جديدة إلى قطاع غزة تبحر من ميناء لارنكا

WhatsApp Image 2024-05-31 at 11.31.11 PM

جوزيب بوريل: ندعم بشكل كامل خارطة الطريق التي أعلنها بايدن

WhatsApp Image 2024-05-31 at 10.52.24 PM

سرايا القدس: نصبنا كمين لقوة صهيونية بمخيم جباليا

thumbs_b_c_39f3187a545a401cac75468ff80dcba1

كشف تفاصيل خطة لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى

555212

مريضات السرطان في قطاع غزة يواجهن خطر الموت المحقق

1712140789612

الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة في غزة خلفت 60 شهيدا و280 إصابة