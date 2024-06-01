أبو حمزة يكشف مدى قوة سرايا القدس في حربها ضد الاحتلال ويبشر الأسرى بالحرية

الوكيل الإخباري - أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة أن الكيان الصهيوني المجرم يخوض حرب إبادة شاملة ضد شعب أعزل.

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وتابع أبو حمزة في كلمة له اليوم السبت: نقول للإسرائيليين لا تسمعوا من قيادتكم، وأن عودتكم إلى المستوطنات لن تكون إلا بوقف الحرب على غزة.



وقال إن سرايا القدس برفقة فصائل المقاومة تخوض حربا وجودية في الضفة وغزة.



وأضاف أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية أسقطنا 11 طائرة صهيونية.



وبيّن أن سرايا القدس تعلن عن استهدافها شبه اليومي لقوات العدو في رفح وجباليا ونتساريم، لافتا إلى قصف بئر السبع وسديروت وعسقلان خلال الأسابيع الماضية.

وأشار إلى أنهم ما يزالون يقدمون الشهداء في لبنان وسوريا والضفة الغربية.

وقال: نبشر العدو بأننا ما زلنا بألف خير وحرب الاستنزاف لن تكون إلا حسرة وندامة عليه، مؤكدا أن جيش العدو بدأ يشعر بالغرق في غزة وسيخرج من القطاع ذليلا.

وأوضح أن سرايا القدس تخوض معركة أمنية معقدة في الحفاظ على أسرى العدو لدينا.



وشدد أبو حمزة على أن الحرية قريبة لأسرانا البواسل إن شاء الله.



وختم كلمته بقوله إن الطريق الوحيد لاستعادة الأسرى هو الانسحاب من غزة ووقف العدوان والذهاب لصفقة تبادل.