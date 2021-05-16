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الأحد، 16-05-2021 08:46 م

أبو زهري : حديث نتنياهو عن انتصار قريب مثير للسخرية

زهريب
القيادي في حركة "حماس" سامي أبو زهري


الوكيل الإخباري - قال القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، سامي أبو زهري، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن قرب إحراز انتصار في قطاع غزة لا قيمة لها.

وأضاف أبو زهري اليوم الأحد: "حديث نتنياهو عن قرب إحراز انتصار هو أمر مثير للسخرية، فقتل الأطفال هو إرهاب لا انتصار"، مضيفا: "ويكفيه عارا أن كيانه يعيش تحت الحظر الجوي الكامل الذي فرضته المقاومة الفلسطينية".

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ومنذ 10 مايو، يتواصل تبادل الضربات العسكرية بين الفصائل الفلسطينية في غزة، ومن بينها "كتائب القسام" التابعة لحركة "حماس"، من جهة، وجيش الاحتلال من جهة أخرى


وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة الشهداء  على القطاع إلى 188 ، بينهم 55 طفلا و33 سيدة، إضافة إلى إصابة 1230 آخرين بجروح مختلفة، فيما أعلنت سلطات الاحتلال أن سقوط الصواريخ المطلقة من غزة خلفت ما لا يقل عن 10 قتلى وأكثر من 40 جريحا في مدن جنوبية تابعة للاحتلال.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 




 

 


 

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