أبو عبيدة : أبطال عملية سجن جلبوع سيخرجون مجددا

الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة ، السبت ، ان عملية فرار الأسرى أظهرت مجددا هشاشة أمن العدو.



واضاف ابو عبيدة عبر فيديو مباشر رصده "الوكيل الإخباري " نقلا عن وكالة شهاب للأنباء الفلسطينية ان إعادة اعتقال أبطال نفق الحرية لا يحجب حقيقة عملهم المشرف، ولن يخفي حجم الخزي والعار الذي لحق بالمؤسسة الأمنية الصهيونية.

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واشار الى ان أبطال عملية سجن جلبوع سيخرجون مجددا ولكن من فوق الأرض بصفقة تبادل لن تتم من دونهم.

"وأمام تهديدات العدو لأهلنا في الضفة وفي جنين القسام نؤكد بأن مخيم جنين وثواره ليسوا وحدهم، ولن نسمح للعدو بالتغول عليهم وسنقوم بواجبنا الديني والوطني تجاههم" وفق أبو عبيدة .





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