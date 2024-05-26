أبو عبيدة يعلن عن عملية نوعية

الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبو عبيدة إن مجاهدي المقاومة نفذوا عملية مركبة عصر السبت شمال القطاع حيث استدرجوا قوة صهيونية لأحد الأنفاق بمخيم جباليا، اشتبكت معها من مسافة الصفر وأوقعوا جميع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح وأسير، واستولوا على العتاد العسكري لها.



وأضاف أن حكومة العدو تستمر في سياستها العمياء العبثية في الانتقام والتدمير، وتنتقل من فشل إلى فشل.



وقال -في تسجيل صوتي- ليل السبت / الأحد إن "مجاهدينا مستمرون في تلقين الاحتلال الدروس في محاور القتال، ".

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وأعلن أبو عبيدة أن مجاهدي القسام نفذوا عشرات العمليات ضد قوات الاحتلال على مدار أكثر من أسبوعين في رفح وبيت حانون.